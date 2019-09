Eind juni werd bij Caroline Pauwels maag- en slokdarmkanker vastgesteld. Genezen is niet vanzelfsprekend, en toch vindt de VUB-rector niet alles ellendig aan haar ziekte. 'Optimisme is voor sommigen blijkbaar een teken van domheid.'

Het zijn drukke dagen voor Caroline Pauwels. Het iconische Ellipsgebouw van architect Renaat Braem, waarin het rectoraat van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is ondergebracht, staat in de steigers. De opening van het nieuwe academiejaar en de viering van vijftig jaar VUB komen eraan. Terwijl ze eigenlijk zou moeten rusten, werkt de rector door. In een hoog tempo.

...