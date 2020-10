De burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese (N-VA), onderschrijft het principe van 'medische solidariteit' nog steeds niet uitdrukkelijk en vraagt om voorwaardelijkheid.

Dat blijkt na verschillende vragen van Aalsterse gemeenteraadsleden dinsdagavond, nadat begin deze maand bleek dat Aalst niet langer Brusselse patiënten wou opvangen, ondanks eerdere overeenkomsten met omliggende ziekenhuizen. Coalitiepartner Open VLD nam dinsdagavond niet het woord.

Bijna alle partijen, behoudens Vlaams Belang, waren niet te spreken over die uitspraken, vroegen feitelijke informatie en begrip voor de wederkerigheid van solidariteit in het geval Aalst in de toekomst nood zou hebben aan bijstand uit de omgeving. Maar D'Haese was blij 'de puntjes op de i' te kunnen zetten en wees met de vinger. De problemen zijn volgens de burgemeester te wijten de 'onaanvaardbare' houding van de Brusselse burgemeesters 'om de maatregelen te nemen die ze moesten nemen'. 'Dat is de bikkelharde realiteit', klonk het dinsdagavond, en 'de medische prijs die Brussel betaalt voor zijn falend politiek beleid gedurende ettelijke weken'.

Begin deze maand gaf burgemeester Christoph D'Haese in de media te kennen dat de grenzen van de 'medische solidariteit' bereikt waren toen enkele Brusselse ziekenhuizen vroegen om coronapatiënten te verzorgen. De uitspraak zette toen kwaad bloed bij de bewuste ziekenhuizen, die uit de lucht kwamen vallen, en zorgde voor verontwaardiging bij virologen, nationale en lokale politici. Ze strookt ook niet met de federale richtlijn.

Ondanks een reeks afspraken met naburige ziekenhuizen en hogere overheden beoordeelt de Aalsterse burgemeester 'het federaal spreidingsplan een ongelijk spreidingsplan'. De uitspraken in de media nuanceert hij dan weer. 'Als burgemeester is het mijn plicht te anticiperen op wat komen zal.'

In Aalst behoren twee ziekenhuizen, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) en het kleinere Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ), tot een netwerk met het Brusselse ziekenhuis UZ Brussel en AZ Sint-Maria in Halle. D'Haese geeft aan de 'doos van pandora' geopend te hebben, maar geeft terloops mee dat Aalsterse ziekenhuizen nog geen patiënten hebben geweigerd. Veertien andere ziekenhuizen deden dat wel, al specificeert de burgemeester tijdens de gemeenteraad evenmin over welke ziekenhuizen het gaat of in welke omstandigheden die zich bevinden.

In de gemeenteraad dinsdag vragen bijna alle Aalsterse partijen of de burgemeester achter de uitspraak blijft staan. CD&V vindt de opmerking 'ongepast' en SP.A roept op tot solidariteit, vooral tijdens de huidige crisis. Groen vraagt zich af hoeveel Brusselse patiënten er op het moment van de uitspraken effectief al in de Aalsterse ziekenhuizen waren opgenomen. Die vraagt wordt dinsdagavond niet beantwoordt.

Coalitiepartner Open VLD, de partij van schepen Jean-Jacques De Gucht, neemt dinsdagavond over de kwestie niet het woord in de Aalsterse gemeenteraad, hoewel ook in de wandelgangen bij de partij onvrede klonk over de bewuste uitspraak.

Dat blijkt na verschillende vragen van Aalsterse gemeenteraadsleden dinsdagavond, nadat begin deze maand bleek dat Aalst niet langer Brusselse patiënten wou opvangen, ondanks eerdere overeenkomsten met omliggende ziekenhuizen. Coalitiepartner Open VLD nam dinsdagavond niet het woord. Bijna alle partijen, behoudens Vlaams Belang, waren niet te spreken over die uitspraken, vroegen feitelijke informatie en begrip voor de wederkerigheid van solidariteit in het geval Aalst in de toekomst nood zou hebben aan bijstand uit de omgeving. Maar D'Haese was blij 'de puntjes op de i' te kunnen zetten en wees met de vinger. De problemen zijn volgens de burgemeester te wijten de 'onaanvaardbare' houding van de Brusselse burgemeesters 'om de maatregelen te nemen die ze moesten nemen'. 'Dat is de bikkelharde realiteit', klonk het dinsdagavond, en 'de medische prijs die Brussel betaalt voor zijn falend politiek beleid gedurende ettelijke weken'. Begin deze maand gaf burgemeester Christoph D'Haese in de media te kennen dat de grenzen van de 'medische solidariteit' bereikt waren toen enkele Brusselse ziekenhuizen vroegen om coronapatiënten te verzorgen. De uitspraak zette toen kwaad bloed bij de bewuste ziekenhuizen, die uit de lucht kwamen vallen, en zorgde voor verontwaardiging bij virologen, nationale en lokale politici. Ze strookt ook niet met de federale richtlijn. Ondanks een reeks afspraken met naburige ziekenhuizen en hogere overheden beoordeelt de Aalsterse burgemeester 'het federaal spreidingsplan een ongelijk spreidingsplan'. De uitspraken in de media nuanceert hij dan weer. 'Als burgemeester is het mijn plicht te anticiperen op wat komen zal.' In Aalst behoren twee ziekenhuizen, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) en het kleinere Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ), tot een netwerk met het Brusselse ziekenhuis UZ Brussel en AZ Sint-Maria in Halle. D'Haese geeft aan de 'doos van pandora' geopend te hebben, maar geeft terloops mee dat Aalsterse ziekenhuizen nog geen patiënten hebben geweigerd. Veertien andere ziekenhuizen deden dat wel, al specificeert de burgemeester tijdens de gemeenteraad evenmin over welke ziekenhuizen het gaat of in welke omstandigheden die zich bevinden. In de gemeenteraad dinsdag vragen bijna alle Aalsterse partijen of de burgemeester achter de uitspraak blijft staan. CD&V vindt de opmerking 'ongepast' en SP.A roept op tot solidariteit, vooral tijdens de huidige crisis. Groen vraagt zich af hoeveel Brusselse patiënten er op het moment van de uitspraken effectief al in de Aalsterse ziekenhuizen waren opgenomen. Die vraagt wordt dinsdagavond niet beantwoordt. Coalitiepartner Open VLD, de partij van schepen Jean-Jacques De Gucht, neemt dinsdagavond over de kwestie niet het woord in de Aalsterse gemeenteraad, hoewel ook in de wandelgangen bij de partij onvrede klonk over de bewuste uitspraak.