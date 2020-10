Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) van Aalst wil in de toekomst coronapatiënten uit Brussel kunnen weigeren. 'De grenzen van onze medische solidariteit zijn bereikt', zegt D'Haese aan VRT.

Bij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, met ruim 600 bedden het grootste Aalsterse ziekenhuis, ontkennen ze echter dat de maximumcapaciteit is bereikt.

In Aalst behoren twee ziekenhuizen, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) en het kleinere Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ), tot een netwerk met de Brusselse ziekenhuizen UZ Brussel en AZ Sint-Maria Halle, die kampen met een flinke toename van het aantal opnames. In deze fase houden de ziekenhuizen 15 procent van de bedden voor covid-patiënten beschikbaar. Dat gebeurt ook in Brussel, waar die aantallen benaderd zouden worden.

Maar het ASZ geeft maandagnamiddag geen cijfers over het aantal covid-patiënten dat op dit ogenblik is opgenomen en over het aandeel Brusselse patiënten. 'Het is niet zo dat de capaciteit wordt overschreden door mensen die vanuit Brussel komen', zegt woordvoerder Chris Van Raemdonck maandag. 'Dat is zeker niet het geval.'

'Transfers'

D'Haese sprak zich maandag bij de VRT uit tegen 'transfers' van Brusselse patiënten naar Aalsterse ziekenhuizen. 'Het spreekt voor zich dat de mensen geholpen moeten worden', klonk het nog. 'Maar er zijn grenzen aan de medische solidariteit en ik geloof dat die grens nu bereikt is', aldus D'Haese, die ook voorzitter is van het ASZ en als hoofd van de crisiscel ook in contact staat met de medische spelers in zijn regio.

Het is ook een financiële kwestie: covid-patiënten brengen ziekenhuizen vaak minder op dan patiënten met andere aandoeningen. Toch zijn er maandagavond geen cijfers voorhanden die illustreren dat Aalsterse patiënten lijden aan de opvang van Brusselse zorgbehoevenden of dat zo'n situatie dreigt. Het OLV geeft aan niet te willen meegaan in een polemiek en roept op tot overleg.

Vertrouwen

Voor Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel, is de uitspraak van D'Haese een opdoffer. Inhoudelijk vindt hij het een vreemde beslissing: 'Het druist in tegen de federale richtlijn om zoveel mogelijk patiënten te spreiden, net om te vermijden dat ziekenhuizen overbelast raken zoals in de eerste golf'.

'Dit schept niet veel vertrouwen voor de toekomst', zegt Noppen. Hij betwijfelt bovendien de geldigheid van de eenzijdige beslissing. 'Ik denk dat het niet kan, tenzij je dit meldt aan de federale hulpdiensten. Want dat zou ook betekenen dat de 112 niet meer naar de ziekenhuizen in Aalst mag komen. Ik vind dit bijzonder eigenaardig en weet zelfs niet of dit mogelijk is, zo selectief de deuren sluiten. Tenzij je daar een goede reden voor hebt, maar ze hebben nog capaciteit voor covid-19-patiënten. We kennen die cijfers', verklaart Noppen.

UZ Gent

D'Haese vreest dat algemene zorgen en noodzakelijke ingrepen van niet-coronapatiënten in het gedrang komen, maar 'dat is geen Aalsters probleem', verduidelijkt de CEO van het UZ Brussel. 'Die hebben wij ook en heeft elk ziekenhuis in ons land.' Vandaag benadrukte het UZ Brussel, na het opkrikken van het aantal covid-bedden, nog dat het annuleren of uitstellen van afspraken, opnames of ingrepen niet aan de orde is.

En wat nu dan? 'Ik heb geprobeerd om contact op te nemen, maar tot nu toe zonder succes. Morgenvroeg ben ik toevallig in een van de ziekenhuizen in Aalst en daar zal ik mijn oor te luisteren leggen. Ik vraag me ook af of ze in Aalst botweg patiënten zullen weigeren indien onze urgentiedienst belt naar de ziekenhuizen. Dat zou me verbazen', verklaart Noppen.

Het UZ Gent heeft intussen aan het UZ Brussel intussen laten weten dat zij wel patiënten willen opvangen. (Belga)

