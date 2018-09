Brusselse MR en Open VLD willen hek rond Maximiliaanpark

Brussels schepen Els Ampe (Open Vld) steunt het voorstel. Zij vindt ook dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) 'de problemen moet oplossen', zo zegt ze in De Ochtend op Radio 1.

De steekpartij van maandag is voor Alain Courtois (MR) 'de druppel'. 'Het park moet opnieuw een plek van ontspanning en rust worden, in plaats van het grootste knooppunt van transmigranten in ons land.' Ook over het nieuwe asielcentrum dat de federale regering - mét MR - wil neerpoten in de Brusselse gemeente Neder-Over-Heembeek, is Courtois niet te spreken.

Open Vld-schepen Els Ampe steunt het idee van Courtois voor een hek rond het Maximiliaanpark. 'Er zijn heel veel parken zoals bijvoorbeeld het Warandepark waar een hek rond staat en die 's nachts worden afgesloten', aldus Ampe in De Ochtend. Zij wijst staatssecretaris Francken met de vinger. 'Dat Francken de problemen oplost. In de tijd dat Maggie De Block staatssecretaris was, waren er veel minder problemen. Als De Block het kon oplossen, kan meneer Francken het toch ook? (...) De maat is vol. Er moet een beleid komen', aldus Ampe.