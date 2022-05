Brussels parlementsvoorzitter wil bij staatshervorming ook debat over financieringswet

De openingsceremonie van het Irisfeest heeft Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) geïnspireerd om al eens vooruit te blikken naar 2024, naar de staatshervorming. Hij wil dat er met de Brusselaars rekening wordt gehouden.

‘Wij wilden dat de Brusselaars op dezelfde voet werden behandeld als onze Waalse en Vlaamse vrienden. Dat is ons gelukt en wij zullen hier niet op terugkomen. Ik herhaal: wij komen hier nooit meer op terug! Brusselaars zijn geen tweederangsburgers’, stelt Madrane duidelijk.

Met de staatshervorming in zicht erkent de Brusselse politicus dat we een ingewikkeld institutioneel model hebben, ‘maar wel een model dat werkt en zijn nut heeft bewezen’, stelt hij. Toch beseft hij dat er nood is aan een herziening om alles simpeler en efficiënter te laten verlopen, afgestemd op een moderne samenleving.

Madrane heeft een belangrijke eis: ‘We zijn bereid om alle voorstellen te bekijken, met een open en constructieve geest. Maar we stellen hier een niet-onderhandelbare voorwaarde voorop. Deze: de enige hervormingen die we kunnen goedkeuren zijn die waar er respect is voor de Brusselaars en voor het verbeteren van het leven van de inwoners van ons gewest’, stelt Madrane.

Tot slot pleit hij dat bij de hervorming het debat over de speciale wet op de financiering moet geopend worden, zodat het gewest en zijn gemeenten recht hebben op een correcte financiering.