Brandstichting aan woning N-VA-parlementslid Koen Daniëls

Daniëls vermoedt dat hij gericht geviseerd werd omwille van zijn politieke activiteiten. "In een democratie mag je van mening verschillen. Maar bewust iemand zijn huis in brand willen steken, een huis waar kinderen liggen te slapen, dat is er voor mij ver over", legt Daniëls uit aan Belga.

Vorige nacht werd er gericht brand gesticht aan de achterzijde van ons huis. Dit is er vele bruggen over. In een democratie mag je van mening verschillen, maar je probeert niet iemands huis mét slapende kinderen in brand te steken. #schande pic.twitter.com/qUYSh3C973 — Koen Daniëls (@koendaniels) September 27, 2018

Het was de echtgenote van Daniëls die woensdagnamiddag de ontdekking deed. Een of meerdere onbekenden moeten in de nacht van dinsdag op woensdag aan de achterkant van de woning een kartonnen doos in brand hebben gestoken. "Ze moeten bewust de draad zijn overgeklommen om een doos in brand te steken", legt Daniëls uit.

Daniëls stapte meteen naar de politie en volgens een deskundige is de brand bewust aangestoken. De N-VA-politicus heeft een sterk vermoeden dat zijn woning geviseerd werd omwille van zijn politieke activiteiten. "Maar dit is onaanvaardbaar. Je kan van mening verschillen. Maar dit is er ver over", aldus Daniëls.

Het zou alvast niet de eerste keer zijn dat politici af te rekenen krijgen met fysieke bedreigingen, agressie of brandstichting. Zo zijn er al voorbeelden van politici wiens huis werd bekogeld met stenen en recent nog werd het campagnebusje van Lorin Parys (N-VA) in Leuven in brand gestoken.