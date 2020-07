'Ik begrijp niet dat mensen weigeren te vergaderen. Hoe wil je dan vooruitgaan?', aldus de MR-voorzitter.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hoopt de zes partijen die een zogenaamde Arizona-coalitie zouden kunnen vormen (CD&V, MR, Open VLD, N-VA, CDH en SP.A) nog voor het einde van de week rond de tafel te kunnen brengen. Dat zei hij dinsdagmorgen bij LN24 et Bel RTL.

De "drie koningen" - de voorzitters van CD&V, Open VLD en MR die zichzelf een formatieopdracht hebben gegeven - wilden maandag al een vergadering houden met de zes partijen, maar SP.A en CDH hielden de boot af.

Op de vergadering zou een inhoudelijke nota worden voorgesteld. Bouchez hoopt als nog de 25 pagina's tellende nota die hij samen met zijn collega's Joachim Coens (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD) heeft uitgewerkt te kunnen voorstellen.

'Er zijn spanningen, hoogtes en laagtes zoals in elke menselijke relatie. Het is van fundamenteel belang om rond de tafel te gaan zitten. Ik zal niet ophouden met aan te dringen op zo'n vergadering met iedereen. Ik begrijp niet dat mensen weigeren te vergaderen. Hoe wil je dan vooruitgaan?', aldus Bouchez.

Deur niet gesloten voor PS

De Arizona-coalitie zou slechts over 19 Franstalige zetels beschikken, wat nog een zetel minder is dan de "Zweedse coalitie", die al zwaar in de minderheid was aan Franstalige kant. MR-voorzitter Bouchez schrijft die situatie toe aan de weigering van de PS om met de N-VA te onderhandelen.

Bouchez zegt dat de deur niet gesloten is voor de PS. Als de SP.A overeenstemming kan vinden met de N-VA, kan de PS dat ook, meent hij.

PS en SP.A stelden eerder een klassieke tripartite (liberalen, socialisten en christendemocraten) voor. Die formule beschikt niet over een meerderheid, maar zou op een onthouding van ofwel N-VA ofwel Ecolo-Groen rekenen. Volgens MR-voorzitter Bouchez is dat scenario niet haalbaar. 'Ecologisten noch N-VA willen zich bij een vertrouwensstemming onthouden', merkt hij op.

