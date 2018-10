Binnen twee weken alle Vlaamse snelwegparkings weer open

Anderhalve maand geleden werden enkele snelwegparking gesloten die enorm in trek zijn bij transmigranten en mensensmokkelaars. Op die parkings proberen transmigranten in of op vrachtwagens te klimmen om zo in Groot-Brittannië te geraken. Enkele incidenten met geweld noopten de burgemeesters tot drastische maatregelen. Onder meer Westkerke, Jabbeke en Wetteren werden gedeeltelijk gesloten. Westkerke werd al snel weer heropend op bevel van minister Weyts, die ook zorgde voor camerabeveiliging, private bewaking en prikkeldraad.

In Jabbeke geldt er nog altijd een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens, maar tanken mag ondertussen wel. En ook Wetteren is beperkt toegankelijk. Weyts hoopt dat alle parkings langs de E40 straks opnieuw volledig toegankelijk zijn, ook voor vrachtwagens. 'Overal investeren we in maximale veiligheidsmaatregelen. Na Westkerke en Jabbeke wil ik binnen twee weken ook de parking in Wetteren terug laten openen nadat er ook daar concertinadraad en andere extra veiligheidsinvesteringen werden aangebracht', reageert de minister.