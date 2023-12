De nieuwe staatsbon op één jaar: vroege nieuwjaarsbelofte van minister Van Peteghem

De Schatkist zal volgend jaar één of meer staatsbons uitgeven met een looptijd van één jaar. Nieuws is dat niet. De Schatkist geeft vier keer per jaar een staatsbon uit, en sinds er in september een staatsbon op één jaar werd uitgegeven, behoort dit tot het arsenaal waarover het Federaal Agentschap van de Schuld beschikt. Bovendien zijn er nog een aantal onduidelijke factoren, die mee het succes van de staatsbon(s) zullen bepalen. Wat is de rente? Hoeveel belasting zal er betaald moeten worden? Wanneer komt die staatsbon er concreet?

De staatsbon op één jaar die in september dit jaar werd uitgebracht, haalde 22 miljard euro op. Dat gigantische succes was te danken aan drie factoren. Ten eerste: de hoge rente van 3,30 procent bruto. Ten tweede: de verlaagde roerende voorheffing van 15 procent in plaats van 30 procent. Die twee samen gaven de spaarders een aantrekkelijk nettorendement van 2,87 procent. En ten derde: de boosheid van de spaarders over de banken, omdat die de spaarrente maar schoorvoetend wilden optrekken.

Die boosheid over de banken bestaat bij de spaarders nog steeds. Zeker de grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius) hebben de spaarrente nog niet substantieel verhoogd. En de schaarse spaarrenteverhogingen die ze wel toekenden, gold enkel voor bepaalde spaarrekeningen en met vele beperkingen en voetnoten.

Maar zolang het onduidelijk is tegen welke rente die nieuwe staatsbon zal worden uitgegeven, en hoeveel belastingen er moeten worden betaald, weet u als spaarder nog niets. Maar misschien zijn er wel een aantal bedenkingen die u als politiek geïnteresseerde in het achterhoofd moet houden.

Want wanneer zal die staatsbon op één jaar volgend jaar worden gelanceerd? Nog vóór de Europese, federale en regionale verkiezingen, die op 9 juni worden gehouden? Dat zou dan mooi passen in de verkiezingscampagne van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die dan lijsttrekker is voor de Kamer in Oost-Vlaanderen. Maar zullen de andere coalitiepartijen hem dat gunnen?

Het Federaal Agentschap van de Schuld wil met de uitgifte van de nieuwe staatsbon(s) op één jaar in 2024 13,5 miljard euro ophalen. Dat is heel veel geld. Zullen de spaarders nog eens massaal geld afhalen van hun spaarboekje en aan de Schatkist toevertrouwen?

Of zal de staatsbon op één jaar in 2024 net zoals dit jaar op het einde van de zomer worden gelanceerd? Want in september 2024 wordt de 22 miljard plus rente uitgekeerd aan de spaarders die intekenden op de staatsbon die in september van dit jaar werd uitgebracht. Zal de Schatkist proberen die spaarders te verleiden om het vrijgekomen geld opnieuw in een staatsbon op één jaar te beleggen?

Als de staatsbon op één jaar pas na de zomer wordt uitgebracht, zal Van Peteghem er minder mee kunnen uitpakken tijdens zijn campagne, want veel concreets zal hij ook dan nog niet kunnen zeggen. Ja, er zijn nog wel lokale verkiezingen op 13 oktober 2024, maar of iemand zijn of haar stemgedrag voor de gemeente- en provincieraad zal wijzigen omdat er een aantrekkelijke staatsbon op de markt kwam, is twijfelachtig.

En wie weet veranderen de banken ondertussen nog het geweer van schouder, nu de Schatkist al lang op voorhand liet weten dat ze hen volgend jaar nog eens wil beconcurreren? Wie weet trekken ze de rente alsnog wat op, en gaan ze eindelijk transparanter te werk dan vandaag het geval is?

De bekendmaking dat de Schatkist volgend jaar staatsbons op één jaar zal uitbrengen, is dan ook niet veel meer dan een aankondiging. Het is een belofte zoals er zoveel worden gemaakt rond Nieuwjaar. Maar ook in dit geval wordt het afwachten wat er concreet van zal komen.