'We kunnen niet 7 dagen op 7, 24 uur op 24 voor hun deur staan om te controleren of ze hun huis niet uitgaan', zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid over de besmette jongeren die terugkeren uit Spanje. 'We gaan ervan uit dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om hier geen andere mensen te besmetten.'

Jongerentravel en Summer Bash repatriëren de jongeren die met de organisaties op vakantie zijn in Spanje nadat bleek dat verschillende onder hen besmet waren met het coronavirus. Wanneer ze terug thuis zijn, moeten de besmette jongeren in isolatie en de jongeren die niet positief testten in quarantaine. Zij hebben namelijk een hoogrisiciocontact gehad.

Ook de gezinsleden van de jongeren zullen in quarantaine gaan en zich laten testen. In theorie moet dat enkel als ze contact hebben met de jongeren, maar in de praktijk is het niet mogelijk om geen contact te hebben als je onder hetzelfde dak woont. 'Het gaat over kinderen en hun ouders zullen hen ook verzorgen en eten brengen', aldus Moonens.

Een isolatie betekent dat je tien dagen je huis niet mag verlaten. Wie in quarantaine moet, moet aan het begin een test laten afnemen en zich na zeven dagen nog eens opnieuw laten testen.

Quarantainekamp

De controle van die isolatie en quarantaine verloopt zoals anders. De contacttracing zal contact opnemen met de jongeren en hun gezinsleden. Wie geen afspraak maakt voor een test, zal opnieuw gecontacteerd worden door de contactopspoorders. Ook worden de gegevens van de betrokkenen doorgegeven aan de lokale besturen en de lokale zorgverleners. 'We kunnen niet 7 dagen op 7, 24 uur op 24 voor hun deur staan om te controleren of ze hun huis niet uitgaan', zegt Moonens. 'De jongeren beseffen dat er heel veel moeite is gedaan om hen terug naar huis te halen. We gaan ervan uit dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om hier geen andere mensen te besmetten.'

Op Radio 2 lanceerde professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey het idee om de terugkerende jongeren niet naar huis te laten gaan, maar samen hun quarantaine te laten uitzitten, in een soort van kamp. Moonens vindt dat geen slecht idee, maar zegt dat het moeilijk te organiseren is. Er is in ons land namelijk geen infrastructuur daarvoor ter beschikking, en al helemaal niet op zo'n korte termijn.

