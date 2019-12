Belgische-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens vrijgelaten in Nicaragua

De Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens (25) is vrijgelaten in Nicaragua. Dat melden verschillende lokale media maandag. Amaya Coppens is in Nicaragua actief in de protestbeweging tegen het regime van president Daniel Ortega.

Coppens was al eens in juni 2019 vrijgekomen. Toen had ze 9 maanden cel achter de rug. Maar op 14 november werd ze opnieuw opgepakt. Dat zou gebeurd zijn toen ze samen met andere activisten water bracht aan hongerstakers die de vrijlating eisten van politieke gevangenen. Er zijn maandag ook verschillende andere gevangenen vrijgelaten. Op Twitter meldde Unab, de coalitie van de oppositie, dat er 91 mensen vrijgelaten zijn voor Nieuwjaar. Lees ook: Opgejaagd in Nicaragua, vrij in België: 'Mijn ouders weten wat ze moeten doen als ik word vermoord'