Belgisch-Nicaraguaanse politiek gevangene Amaya Coppens bezoekt België om de terreur in Nicaragua onder de aandacht te brengen.

In Nicaragua wordt de 24-jarige Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens als terrorist beschouwd. Dit omdat ze op straat mee ging betogen voor de rechten van haar landgenoten. Negen maanden heeft ze in de gevangenis gezeten, totdat president Ortega in juni onder grote internationale druk een amnestiewet afkondigde en een groot deel van de politiek vluchtelingen vrijliet. Je zou denken dat ze naar België komt om hier de rust op te zoeken, maar niets is minder waar. Knack sprak met haar in het huis van haar grootmoeder.

...