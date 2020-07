Preformateur Bart De Wever is er 99,9 procent van overtuigd dat de 'bubbel van 5 partijen' - PS, SP.A, CD&V, cdH en N-VA - binnen twee tot drie weken een regering kan vormen, maar die bubbel heeft maar 70 zetels en heeft er voor een meerderheid nog 5 nodig. Daarvoor wordt niet naar de MR gekeken, want 'niemand is nog voorstander van de MR in de regering'.

Dat verklaarde de N-VA-voorzitter in het VTM NIEUWS.

Volgens Bart De Wever hebben hij en zijn PS-collega Paul Magnette een evenwicht gevonden in alle thema's: sociaal, economische, fiscaal en institutioneel. Vijf partijen hebben zich akkoord verklaard om hierover te onderhandelen. 'Ze zijn kritisch, maar willen meedoen'.

De liberalen zijn met hun eigen nota afgekomen. 'Hun verkiezingsprogramma, een sprookjesnota die bedoeld is om te mislukken', omschrijft Bart De Wever ze.

Sokkel verbreden

De N-VA-voorzitter zou het 'crimineel onverantwoord' vinden om de onderhandelingen te laten mislukken en deed een oproep aan iedereen om zich verantwoordelijk te gedragen. Hij richtte zijn pijlen op de MR. 'Niemand is nog voorstander van de MR', aldus De Wever. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is er alleen op uit om de onderhandelingen te laten mislukken. De Franstalige liberalen hebben vandaag zeven ministers in de zittende federale regering en voelen zich daar goed bij, aldus nog Bart De Wever.

Bij de Franstalige socialisten van Paul Magnette deelt men de analyse van De Wever. Voor de PS is voor de vijf partijen een basis om verder te onderhandelen en is het mogelijk om vooruitgang te boeken. Maar die vijf partijen hebben samen slechts 70 zetels en daarom heeft de koning gevraagd om die sokkel te verbreden.

