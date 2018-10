Bart De Wever: 'Geen coalities mogelijk in Antwerpen zonder N-VA'

Tijdens zijn toespraak aan de achterban sprak de N-VA-voorzitter zondagavond duidelijke taal: 'We zijn met afstand de grootste partij van deze stad. Er zijn veel coalities mogelijk, maar geen enkele zonder N-VA'.

In Antwerpen verliest de N-VA van burgemeesterBart De Wever een kleine drie procentpunten ten opzichte van 2012, maar ze behaalde wel 35,3 procent van de stemmen. Daardoor behoudt de grootste partij van de stad alle 23 zetels.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever weet op dit moment nog niet met welke coalitie hij verder wil in de Koekenstad. 'Vanaf nu zit ik in een formateursrol en leg ik een bepaalde neutraliteit aan de dag tot ik met iedereen kan spreken.' De N-VA-voorzitter nodigt de andere Antwerpse partijen maandag 15 oktober uit met het oog op een coalitievorming.

'Vrienden, wij hebben het gehaald', aldus De Wever tijdens zijn toespraak in Antwerpen. 'Niemand had dat voor mogelijk gehouden. Wij hebben het resultaat niet cadeau gekregen. Als wij hier vandaag staan, is dat na een van de moeilijkste campagnes ooit.'

Het ziet er niet naar uit dat de coalitievorming in Antwerpen makkelijk wordt, al is het duidelijk dat eenj coalitie zonder N-VA uitgesloten is. 'Het is opnieuw een eer en een genoegen om onze stad opnieuw zes jaar te dienen', zei De Wever. De burgemeester neemt vanaf morgen - maandag - het initiatief als een heuse 'formateur', zei hij. 'Straks slaat het uur van de verantwoordelijkheid en van de verzoening. Morgen nodig ik alle partijen uit en start ik de formatie op. Ik zal iedereen bij mij roepen om te horen wat mogelijk is.'

De N-VA-voorzitter sluit geen coalitiepartners uit, behalve 'de extremen' (PVDA en Vlaams Belang, red.). Of zijn voorkeur uitgaat naar de huidige coalitiepartners CD&V en Open VLD, wilde hij niet expliciet gezegd hebben. 'Er zijn duidelijke winnaars in deze verkiezingen, het is normaal dat ze kunnen zeggen wat hun visie is. We zullen morgen achter gesloten deuren zien waar we komen', luidde het.