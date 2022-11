Asbestattest vanaf vandaag verplicht

Eigenaars die hun gebouw willen verkopen, dienen vanaf vandaag over een asbestattest te beschikken. De maatregel past binnen het Vlaamse asbestafbouwplan, dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig wil maken.

Lees hier alles over het Knack Asbestdossier.

Vandaag gaat de asbestattest verplichting in. Alle Vlaamse gebouwen, gebouwd voor 2001, die verkocht worden dienen over een asbestcertificaat te beschikken. Zo’n attest wordt toegekend nadat een gecertificeerd asbestexpert een asbestinventarisatie heeft opgemaakt. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

De maatregel is onderdeel van het Vlaamse asbestafbouwbeleid, waarmee Vlaanderen tegen 2040 ‘asbestveilig’ wil worden. Uit Vlaamse cijfers blijkt dat er momenteel nog zo’n 2.3 miljoen ton asbest aanwezig is in publieke en private gebouwen en nutsleidingen.

Renovatieverplichting

Daarnaast gaat vanaf 1 januari 2023 in Vlaanderen de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen van start. Eengezinswoningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met energielabel E of F, moeten binnen vijf jaar na aankoop verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter. Het asbestattest zorgt ervoor dat kopers die willen renoveren meer duidelijkheid hebben over waar er zich verborgen asbest bevindt. Het inademen van asbestvezels is namelijk gevaarlijk en kan leiden tot onder meer longvlies-, eierstok- en strottenhoofdkanker.

Alle info over het asbestattest is beschikbaar via de website van OVAM.