216 asbestsluikstorten ontdekt in Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft geen cijfers over het aantal asbestsluikstorten. Het zijn er minstens 216, ontdekte Knack.



De meeste Vlaamse containerparken aanvaarden gratis hechtgebonden asbest. Toch wordt er nog steeds illegaal asbesthoudend materiaal gedumpt. Als asbest verweert, kunnen kankerverwekkende vezels vrijkomen.

Knack dook in de lokale pers, volgde Facebookgroepen en stelde vragen aan 34 Vlaamse steden en gemeenten. Uit dat onderzoek blijkt dat er sinds 2020 216 gevallen van sluikstort met asbestafval werden vastgesteld. Aangezien Vlaanderen 300 gemeenten telt, ligt het echte aantal wellicht veel hoger. De Vlaamse overheid heeft daarover geen cijfers ter beschikking.

De meeste gemeentebesturen stellen dat sluikstort van asbestafval ‘sporadisch’ voorkomt. Jan Buysse, directeur van de afvalintercommunale INCOVO in de Vlaamse Rand rond Brussel: ‘Wij ruimen minder dan tien asbestsluikstorten per jaar op in de zes gemeenten van ons gebied. Ter vergelijking: in het totaal ruimen we meer dan 3000 andere sluikstorten op.’ In de meeste gevallen wordt het asbest snel en veilig verwijderd door de gemeentediensten.

Koplopers qua aantal asbestsluikstorten sinds 2020 zijn Tienen (24), Antwerpen (23), Sint-Truiden (21), Turnhout (20) en Lier (20).

In Antwerpen zien ze de laatste jaren een stijgende trend. In 2020 werd er 625 kilo asbestafval gedumpt, in 2021 970 kilo en in 2022 al 3635 kilo. Die fikse stijging dit jaar komt door twee achtergelaten aanhangwagens volgeladen met asbestplaten. De opleggers werden in beslag genomen door de politie. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden asbestafval bij een sluikstort: enkele golfplaten, wat scherven of asbestbuizen.

Privéterrein

Al zijn er ook buiten Antwerpen grotere storten. Zo trof een Sint-Truidense landbouwster in de zomer van 2021 op haar veld 85 asbesthoudende en deels gebroken golfplaten aan. De lokale politie maakte een proces-verbaal op en liet de platen verwijderen door gespecialiseerde firma. Kostprijs: 2420 euro. Indien de sluikstorter niet wordt geïdentificeerd, moet de eigenaar van het veld zelf opdraaien voor die kosten.

Als een sluikstort zich op privéterrein bevindt, levert dat dus vaak bijkomende problemen op. Dat horen we van meerdere gemeentebesturen. Soms blijft asbestafval daardoor zelfs jaren liggen, zelfs ná melding bij de gemeente.

Zo plaatste een inwoner van het Limburgse Oudsbergen in maart 2020 een foto op Facebook van gebroken asbestplaten in een bosje. Het afval ligt er nog steeds. ‘De gemeente Oudsbergen is op de hoogte maar doet niets’, klinkt het op sociale media. Sara Nies (CD&V) is er schepen van Milieu. Haar reactie: ‘We vroegen de eigenaar van het perceel meermaals om de sluikstort op te ruimen. De eigenaar weigert iedere medewerking omdat hij niet de veroorzaker van het sluikstort is.’