Asbestfonds koopt verantwoordelijkheid van vervuilers af

Wie als asbestslachtoffer wordt erkend door het Asbestfonds, kan het asbestbedrijf of de werkgever die de schade veroorzaakte niet langer aanklagen. Het Asbestfonds koopt zo dus de verantwoordelijkheid van de vervuilers af. Er bestaan verder ook geen Belgische cijfers die aantonen hoeveel kankers er werkgerelateerd zijn.

De regering-Verhofstadt II, die het Asbestfonds eind 2006 oprichtte, legde bij wet vast dat het dezelfde werking zou hebben als het Fonds der Beroepsziekten, het huidige Fedris, waar het AFA deel van uitmaakt. Dat houdt in dat mensen die een vergoeding van het AFA ontvangen geen aansprakelijkheidsprocedure kunnen aangaan tegen het bedrijf dat of de werkgever die hen de schade heeft toegebracht.

‘Nochtans is de mogelijkheid van een burgerlijke aansprakelijkheidsprocedure voor veel slachtoffers belangrijk’, zegt specialiste in aansprakelijkheidsrecht Evelien de Kezel (Universiteit Antwerpen). ‘Mensen hebben schade geleden en willen dat degene die daarvoor schuld draagt verantwoordelijk wordt gehouden.’ Ze willen erkenning. Daarom zie je dat sommigen toch naar de rechtbank stappen met een aansprakelijkheidsvordering, ook al kost die procedure erg veel geld en tijd. De uitkomst ervan is ook onzeker. Mede daardoor kiest de overgrote meerderheid voor een vergoeding van het Asbestfonds, wat volgens mij de eigenlijke bedoeling van de wetgever was.’

De regeling is een doorn in het oog van veel politici. De afgelopen jaren werden voorstellen ingediend om de wet aan te passen, onder meer door Louis Ide (N-VA), Marleen Temmerman (Vooruit) en Valerie Van Peel (N-VA). Nooit raakten ze goedgekeurd. Bij haar laatste poging tot wetsverandering in mei, botste Van Peel opnieuw op een ‘njet’ van de meerderheidspartijen. Daarop gaf ze haar politiek ontslag. In een reactie aan Knack laat ze weten dat ze het dossier nog niet opgeeft. ‘Voor mijn vertrek vraag ik nog één laatste keer aan de meerderheidspartijen om het juiste te doen. Ik hoop dat deze generatie politici eindelijk de moed toont om recht te zetten wat de regering-Verhofstadt de slachtoffers ontnam: een financiële én morele vergoeding voor het leed dat hen is aangedaan,’ klinkt het verbeten.

Database werkgerelateerde kankers

Hoeveel kankers in België veroorzaakt worden door werkomstandigheden is onduidelijk. Om daar een beter zicht op te krijgen, financiert Kom Op Tegen Kanker een project van IDEWE die in samenwerking met KU Leuven en Stichting Kankerregister, een nieuwe database genereert waarin beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en vastgestelde kankers aan elkaar worden gekoppeld. ‘Kankers kunnen verschillende oorzaken hebben, maar met het BOCCA-project trachten de onderzoekers de risicofactoren op het werk beter in beeld te brengen,’ zegt Ann Gils van Kom Op Tegen Kanker. ‘Het is immers nooit de keuze van de werknemer om in ongezonde omstandigheden te werken. De resultaten van dit project zullen ons toelaten om onder meer te pleiten voor maatregelen die de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkomgeving kunnen verminderen.’