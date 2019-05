In Antwerpen heeft stedelijk schepen van Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA) een intern onderzoek gevraagd aan haar administratie na de goedkeuring van een mogelijke schijnerkenning door Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

'Ik wil weten of de bevoegde districtsburgemeester tegen de wettelijke procedure in haar eigen politieke overtuiging heeft laten meespelen in deze beslissing', zegt ze.

Preneel keurde onlangs een vaderschapserkenning goed die een Ghanese man had aangevraagd voor een pasgeboren baby van een vrouw waarmee hij geen noemenswaardige relatie zou hebben. De man zou al negen jaar illegaal in ons land verblijven en het personeel van het district Borgerhout vermoedde daarom dat het om een schijnerkenning zou gaan om aan verblijfsdocumenten te geraken.

Na een onderzoek leverde het Antwerpse parket een negatief advies af, maar Preneel legde dat naast zich neer. 'De erkenning van een kind door iemand die hier illegaal verblijft, heeft verregaande gevolgen', reageert schepen Ait Daoud donderdag. 'Als schepen voor Loketten, bevoegd voor het afleveren van de nodige documenten, wil ik graag meer duidelijkheid. Ik heb mijn administratie om een onderzoek gevraagd.' Dat onderzoek zou ook moeten uitwijzen of het om een alleenstaand geval gaat, dan wel of er al meer soortgelijke beslissingen na een negatief advies zijn geweest.

Ait Daoud vraagt alvast dat Preneel opstapt. 'Het zou van respect voor haar functie getuigen als ze een stap opzij zet, in afwachting van het onderzoek', vindt de schepen.

Het Antwerpse parket heeft voorlopig geen bijkomend onderzoek geopend.