Politieagenten die na hun werk ­joggen of fitnessen om hun conditie te onderhouden, kunnen die sportactiviteit voortaan als gepresteerde diensturen aangeven.

Dat staat in een nieuwe omzendbrief van ­minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de fysieke en mentale gezondheid van onze politiediensten, schrijft Het Nieuwsblad. Motorsporten, vogelpik of biljart komen niet in aanmerking.

"Veel agenten kunnen tijdens hun diensturen een uurtje sporten. Dat is altijd zo geweest en daar geven we ook nu nog de voorkeur aan. Onder meer bij de federale politie is daar de nodige infrastructuur voor", zegt An Berger van de federale politie. "Maar voor interventiediensten, zeker bij de lokale politie, is het niet altijd mogelijk om er tijdens de shift een uurtje tussenuit te knijpen om te joggen of fitnessen."

Minister Verlinden wil met de nieuwe regels meer flexibiliteit creëren om al het personeel de kans te geven aan sport te doen.

