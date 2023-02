‘Aantal politieoptredens voor psychische problemen is vorig jaar met 30 procent gestegen’

‘In België is het aantal politietussenkomsten voor psychische problemen het afgelopen jaar met bijna dertig procent gestegen. “Mijn gasten” kunnen dat niet alleen blijven trekken.’

Dat zegt Brussels korpschef Michel ­Goovaerts (59), baas van de grootste politiezone van ons land, in een interview aan Het Nieuwsblad. De politiechef pleit voor ‘sociale patrouilles’ met ­bijvoorbeeld maatschappelijk werkers die mee op pad gaan. ‘De dood van inspecteur Thomas Monjoie (neergestoken in Schaarbeek, red.) heeft aangetoond dat er iets moet gebeuren.’

‘Ik stel vast dat het aantal interventies voor mensen met een psychisch probleem in stijgende lijn is. In 2020 waren er nog 8.000 politietussenkomsten voor heel België, in 2021 zaten we al aan 11.000 “psychiatrische interventies”. Cijfers liegen niet. Het probleem is dat er geen gespecialiseerde aanpak, opvolging en nazorg is. Het komt erop neer dat als een psychiatrisch persoon na onze ­tussenkomst niet gedwongen wordt opgenomen – omdat die geen onmiddellijk gevaar vormt – die persoon ­nadien bij ons in een politiecel terechtkomt.’

Goovaerts pleit voor zogenaamde ‘sociale patrouilles’ als oplossing voor ­interventies met psychiatrische patiënten: ‘In de Verenigde Staten, meer bepaald in de staat Oregon, bestaan die al. Wie in zo’n sociale patrouille moet zitten? Psychiatrische verpleegsters, maatschappelijk werkers, … Zij zijn daarvoor opgeleid en hebben dus de juiste kennis. Ook noodzakelijk is een goeie opvolging, want anders belanden we weer in hetzelfde straatje.’