In Antwerpen zijn zaterdagmiddag 90.000 aanwezigen geteld bij de Antwerp Pride Parade die door de binnenstad trekt. Dat zegt de lokale politie. Volgens de organisatie gaat het zelfs om 110.000 personen. Vorig jaar klokte het evenement nog af op 75.000 aanwezigen. De stoet met meer dan 60 praalwagens en duizenden deelnemers vormt traditioneel het hoogtepunt van het holebi- en transgenderfestival Antwerp Pride.

De Antwerp Pride Parade startte dit jaar voor het eerst op het Sint-Jansplein, gezien de multiculturele buurt geen evidente keuze. Alles verliep echter zonder noemenswaardige incidenten. 'De Pride komt hier vandaag eigenlijk thuis, want veertig jaar geleden vond hier de eerste 'Nationale Homodag' plaats', zegt schepen van Diversiteit Tom Meeuws (sp.a).'"Dat was toen om te protesteren tegen de discriminatie rond de meerderjarigheid voor homoseksuele contacten op 18 jaar ten opzichte van heteroseksuele contacten op 16 jaar. Deze buurt sluit de Pride in de armen en vandaag wordt er opnieuw een stukje geschiedenis aan toegevoegd.'

Vooraan de stoet droegen prominenten zoals schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) en ereschepen Philip Heylen (CD&V) de regenboogvlag, gevolgd door tal van praalwagens met heel wat kleurrijk verklede feestvierders. Onderweg stonden heel wat toeschouwers hen nieuwsgierig op te wachten. Vooral ter hoogte van het Steen was het over de koppen lopen.

De tocht is intussen ten einde gekomen op de Gedempte Zuiderdokken op het Zuid, waar nog het Love United Festival plaatsvindt. Morgen is op diezelfde locatie ook nog het Closing Festival gepland, waar opnieuw vele duizenden aanwezigen worden verwacht.