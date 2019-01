35.000 jongeren betogen in Brussel voor het klimaat

De enorme stoet strekt zich kilometers ver uit en het is duidelijk dat ook veel Waalse leerlingen ditmaal zijn afgezakt naar de klimaatmars. 'Het succes en de weerklank werd steeds groter en dat heeft ons geïnspireerd', zegt de 17-jarige Augustin uit Louvain-La-Neuve. 'Veel Waalse scholen verbieden het nog om deel te nemen aan de Mars, maar wij hebben een petitie ingediend bij onze directeur om onze deelname af te dwingen. Het is onze taak om naar school te gaan, maar ook om ons klimaat te beschermen', stelt Augustin.

De mars van klimaatspijbelaars heeft intussen het Europees Parlement aan het Luxemburgplein bereikt. Langs de kant van de straat blijven volwassenen staan om een foto te nemen van de enorme massa of om hen aan te moedigen.

Voor het eerst krijgt de actie steun van de hogeschool- en universiteitsstudenten. Al is hun opkomst mogelijk nog beperkt vanwege de examenperiode. Net als vorige week wandelen ook in Antwerpen actievoerende leerlingen om 14 uur van het Operaplein naar de Groenplaats. In Luik verzamelen jongeren voor een klimaatmars om 12 uur op de place du Marché.

'Mogelijk is de opkomst van studenten nog niet in groten getale, want nog heel veel van hen hebben examens. We willen wel duidelijk maken dat 'Youth' zowel op scholieren als studenten van toepassing is', vertelt Laura Cools, initiatiefneemster van Students for Climate en nu gezicht van de studenten binnen Youth for Climate.

De studenten die vandaag aanwezig zijn, willen wel al een duidelijk signaal geven dat ook zij tot het einde willen doorgaan en dat is tot aan de verkiezingen in mei. De nieuwe beweging Students for Climate is nog volop in opbouw en werkt vooral naar hun eigen protest van 14 februari toe. Dan hoopt het tienduizenden studenten op de been te krijgen.