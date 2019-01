'In onze regeringen is er tot nader order geen gebrek aan "klimaatsaboteurs"'

Ze is zeventien, ze heeft idealen en ze is niet bang. Anuna De Wever - geen familie van - blijft deze week een dag weg van haar Mortselse school om te protesteren tegen ons beschamende klimaatbeleid. In navolging van de Zweedse Greta Thunberg wil de leerlinge humane wetenschappen voortaan elke donderdag staken, en niet alleen omdat ze zo een uurtje wiskunde zal missen. Ze zal ook andere scholieren tot spijbelen aanzetten: 'Waarom zouden wij naar school gaan als er geen toekomst is voor ons?' zei ze in Het Laatste Nieuws. Doet dat denken aan het ietwat goedkope 'no future' van de late jaren zeventig? Vandaag zijn de punkers groen, spreken ze met twee woorden en houden ze de lijnen met de schooldirectie open. De bezorgdheid van Anuna is terecht, dwingend en dringend.

...