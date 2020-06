Op het Steenplein in Antwerpen kwamen zondagmiddag zo'n 1.200 mensen samen voor een Black Lives Matter-actie. De protestactie in het Gentse Koning Albertpark trok ongeveer 750 mensen. De deelnemers houden zich volgens de politie over het algemeen aan de coronamaatregelen.

De manifestaties zijn een reactie op de dood van de Amerikaan George Floyd. Op sociale media riep de groep Belgian Youth Against Racism de afgelopen week op om samen te komen in verschillende steden. In Antwerpen en Gent hadden de stad en de politie geen toelating gegeven, maar gingen de acties toch door. De organisatoren krijgen daarvoor een GAS-boete van 350 euro.

Stilte van 8 minuten en 46 seconden

In Antwerpen wijzigde de locatie van de protestactie op het laatste moment nog van de Groenplaats naar het Steenplein. Zaterdag was er op de Groenplaats ook al een manifestatie naar aanleiding van Black Lives Matter, toen waren ongeveer 700 deelnemers aanwezig.

In Gent kwamen de actievoerders samen aan het standbeeld van Koning Albert I. In het park staat ook een standbeeld van Leopold II, dat al enkele malen besmeurd werd, maar de deelnemers wilden die vorst niet in beeld laten brengen. Ze hielden een stilte van 8 minuten en 46 seconden, de tijdspanne waarin George Floyd om het leven kwam.

Brussel

Op en rond het Poelaertplein in Brussel verzamelden zich zondagnamiddag ettelijke honderden mensen om te betogen tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de VS, maar ook tegen het politiegeweld tegen niet-witte mensen in België en het racisme in de Belgische maatschappij. 'De moord op George Floyd heeft duidelijk veel mensen wakker geschud', zegt Ange Kazi, woordvoerster van het Belgian Network for Black Lives (BNFBL) dat tot de betoging opriep. 'Veel mensen zijn het politiegeweld dat systematische tegen zwarte mensen gebruikt wordt, beu.'

