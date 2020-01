Zero Motorcycles is toonaangevend op het vlak van elektrisch aangedreven motorfietsen.

Meer dan tien jaar geleden presenteerde BMW in de Brusselse binnenstad een prototype van zijn eerste elektrische scooter. De Duitse fabrikant was daarmee Zero Motorcycles enkele dagen te snel af. In beide gevallen een schokkende ervaring, niet in het minst omwille van de stille kracht die ze uitstraalden.

Hoeveel is zero?

Zoveel jaar later behoren de elektrische motoren en scooters tot de blikvangers op de Brussels Motor Show. Ze staan er te blinken tussen de klassiek aangedreven exemplaren die nog steeds de grote meerderheid uitmaken. Met het gebrek aan motorgeluid had ik me, dankzij mijn groen geweten, vlug verzoend. Dat werd bovendien ruimschoots gecompenseerd door het als x-factor bijgeleverde spelplezier van de wendbare modellen. De voornaamste kritiek was toen de beperkte actieradius. De elektrische motor heeft inmiddels een hele weg afgelegd.

Mijn liefde voor atmosferische motorfietsen is gebleven, al beschouw ik het niet langer als een straf om me elektrisch aangedreven te moeten voortbewegen. Of beter gezegd, ik heb me verzoend met het elektrische 'motor'-gevoel. Sterker nog, Zero Motorcycles heeft voor altijd een aparte plaats in mijn motorhart gekregen.

Objectief gezien is het merk toonaangevend op het vlak van elektrisch aangedreven motorfietsen. Het opladen vereist geen speciale laadapparatuur maar kan via een alledaags stopcontact. De Charge Tank-optie is geschikt voor laadmodus 2 (220 V) en laadt tot zes keer sneller op. Afhankelijk van de accu verkort de Charge Tank de oplaadduur tot één uur. De aandrijving van het achterwiel geschiedt middels een gebruiksvriendelijke koolstofvezelriem.

In Brussel presenteert Zero de DSR Black Forest Edition, een 'dualsport' model. Net als alle andere modellen beschikt die over een vernieuwde Next Generation App die moeiteloos de verbinding maakt met de aangepaste rijmodi, laadstatus, updates en diagnostiek van de motorfiets.

De DSR Black Forest Edition kan naar wens worden uitgerust met een hele reeks accessoires zoals drie afsluitbare koffers, handbeschermers en een koplampbeschermer. Bij stadsgebruik varieert het bereik van 253 tot 315 kilometer, bij snelwegkilometers slinkt de actieradius tot zo'n 130 kilometer, bij gemengd gebruik varieert die van 150 tot 183 kilometer - afhankelijk van de aandrijvingsmodus. De topsnelheid ligt rond de 160 km/u, het vermogen piekt bij 3850 omwentelingen tot 52 kW en het maximaal koppel bedraagt fenomenale 146 Nm. Waarden die niet moeten onderdoen voor menige atmosferische krachtbron. Men zegge het voort.

Koen Foubert

