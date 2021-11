Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Door de sterk gestegen vraag naar elektrische auto's stijgt ook de vraag naar batterijen. En dus ook naar de bestanddelen van accu's zoals lithium, een zogenaamd zeldzaam aardmetaal. Naar verluidt experimenteert het Chinese CATL met een nieuw type cel dat gebruikmaakt van natrium-ion en bovendien kobalt- en nikkelvrij is.

Nu is lithium-ion de hoofdcomponent van accucellen, waarvan er maar een beperkte voorraad in de ondergrond zit. Zoals de zaken er nu voorstaan, ontstaat er vanaf volgend jaar een groot tekort aan lithium. Vandaar dat de batterijproducten op zoek zijn naar alternatieven.

Volgens waarnemers gaat CATL (Contemporary Amperex Technology Co) voorop in deze wedren tegen de tijd. Naar eigen zeggen zou het tegen 2023 klaar zijn voor de productie van natrium-ioncellen. Die bevatten weliswaar minder energie dan een gelijke hoeveelheid lithium-ioncellen, maar ze kunnen wel sneller worden opgeladen en zijn performanter onder koude temperaturen. Bovendien bevatten natrium-ionbatterijen geen kobalt of nikkel. De behoeders van de gezonde lucht zullen het graag lezen.

Nog niet is geweten hoe de prijs van natrium-ioncellen zich verhoudt tot lithium-ion cellen. Aangenomen wordt dat ze goedkoper zijn. Natrium komt in overvloed voor in de natuur maar moet wel nog worden geraffineerd. Hoe hoger de raffinagegraad, hoe hoger de prijs. Te horen is dat ook de energiedensiteit van de natrium-ioncellen nog naar omhoog moet.

