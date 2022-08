Word autotester voor één dag

Knack biedt 10 lezers en lezeressen de mogelijkheid om één dag lang alle nieuwe modellen van Hyundai, Isuzu, MG, SongYang en Suzuki te testen.

Op 19 oktober verschijnt een nieuwe editie van Knack Extra, boordevol autonieuws, tests van de nieuwste modellen en exclusieve reportages over de nieuwste trends in de internationale autowereld. Knack Extra brengt ook een groot verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de autogroep Astara die in ons land de merken Hyundai, Isuzu, Maxus, MG, SongYang en Suzuki verdeelt.

Knack Extra is op zaterdag 3 september te gast op de Belgische hoofdzetel van Astara in Kontich en biedt 10 lezers en lezeressen de mogelijkheid om één dag lang alle nieuwe modellen van Hyundai, Isuzu, MG, SongYang en Suzuki te testen. Het programma begint om 9u30 en eindigt om 16u30.

Kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit van een geldig autorijbewijs. Zij mogen zich laten vergezellen door één persoon naar keuze.

Wie één dag in de huid van een autotester wil kruipen, moet zich voor 15 augustus via mail kandidaat stellen op volgend adres: urbain.vandormael@knack.be. Onze autoredactie verwacht van u volgende informatie: naam en voornaam, adres, geboortedatum, gsm-nummer en nummer rijbewijs alsook het merk en de modelnaam van uw huidige auto. Wij zijn ook geïnteresseerd in uw motivering: schrijf in maximaal vijf regels neer waarom u één dag lang autotester wilt worden. Hoe boeiender uw verhaal, hoe meer kans u maakt om een droom in vervulling te zien gaan. Vermeld ook de naam en voornaam van de persoon die u zal vergezellen. Tot kijk en kijk uit!