Volkswagen start eerstdaags met ID., een nieuw merk dat uitsluitend elektrische voertuigen gaat bouwen. Om de erg ambitieuze productiecijfers te realiseren heeft de Duitse constructeur ook waanzinnig veel batterijen nodig en daarom investeert het Duitse merk vandaag ?900 miljoen in het Zweedse Northvolt AB.

Northvolt AB is een batterijproducent en Volkswagen AG investeert 900 miljoen euro om samen met Northvolt AB batterijen te gaan ontwikkelen en produceren. Door deze investering verwerft VW een participatie van ongeveer 20% in de Zweedse batterijgigant. VW heeft ook plannen om later een joint venture op te zetten waarin beide partners een participatie van 50% hebben. Met die joint venture zou een nieuwe batterijfabriek moeten ontwikkeld worden die aanvankelijk een capaciteit van 16 GWh biedt. Volgens Stefan Sommer, een board member bij Volkswagen AG, "heeft VW met Northvolt een Europese partner gevonden om ook batterijen in Duitsland te kunnen bouwen". De bouw van de nieuwe productiesite zou ten vroegste in 2020 starten. De eerste batterijen moeten er vanaf 2023 of uiterlijk begin 2024 van de band lopen. Vanaf 2025 meent VW omwille van de doorgedreven energieomslag jaarlijks meer dan 150 GWh aan batterijcapaciteit nodig te hebben. Dit cijfer slaat enkel op de Europese markt, want in Azië zal wellicht dezelfde capaciteit noodzakelijk zijn. De productiesite in Zweden wil vooral de klemtoon leggen op een CO2-neutrale productiemethode om de globale CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te houden. (Belga)