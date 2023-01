Verdwijnen de verbrandingsmotoren?

De automerken anticiperen stilaan op de elektrische transitie en passen daarom hun gamma aan. Zo biedt Hyundai in Noorwegen nu nog alleen elektrische modellen aan. Staat ons dat ook te wachten?

De Europese Unie heeft beslist dat er vanaf 2035 nog enkel elektrische auto’s mogen worden verkocht. Dat betekent dus het definitieve einde van de klassieke wagens met verbrandingsmotoren op benzine en diesel, zoals het er nu voorstaat. Hoewel deze deadline op het eerste gezicht nog veraf ligt, is de auto-industrie al volop bezig om zijn productieplanning en ontwikkeling van nieuwe modellen aan te passen.

Noorwegen 10 jaar voorop

Zo kondigde Hyundai aan dat het per direct zijn modellen met verbrandingsmotoren schrapt uit het aanbod in Noorwegen. Voortaan kan je daar nog enkel 100 % elektrische Hyundai’s bestellen: de Kona Electric, de Ioniq 5, de Ioniq 5 en de Nexo (met een brandstofcel op waterstof). Zelfs de Tucson plug-inhybride gaat op de schop. Enkel de wagens in voorraad worden nog geleverd.

Dat lijkt een drastische ingreep, maar weet dat Noorwegen in Europa de voortrekker is op vlak van elektrische auto’s en de daarmee gepaard gaande transitie. Het land wil zelfs in 2025 nog alleen de verkoop van elektrische auto toelaten. Dus 10 jaar voor de Europese deadline in 2035. Noorwegen bevordert deze overgang naar elektrisch rijden al jarenlang door een gul subsidiebeleid en een degelijk uitgebouwde laadinfrastructuur die zijn stroom grotendeels haalt uit duurzame waterkrachtcentrales.

Momenteel maken elektrische auto’s al zo’n 90 procent uit van de verkoop van nieuwe wagens, zodat de strategie van Hyundai eigenlijk niet meer dan logisch is. Noteer wel bij dat het land dit ambitieuze vergroeningsproject van het vervoer grotendeels kon financieren door de gigantische inkomsten van zijn gas- en olievelden.

Andere merken volgen

De consument zal zich wellicht de vraag stellen of deze beslissing van Hyundai om thermische modellen te schrappen ook door andere merken en op andere markten gevolgd zal worden. Wellicht sneller dan gedacht. De eerste aanzet zie je trouwens nu al, want vele gamma’s van merken werden al uitgedund door de goedkopere basismodellen met verbrandingsmotoren te schrappen. Denk maar aan een Ford Fiesta en weldra ook de Ford Focus, die door nieuwe elektrische modellen vervangen worden en dus geen opvolger meer krijgen.

Als de elektrische locomotief is vertrokken, lijkt die moeilijk te stoppen.