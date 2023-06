Toyota Yaris Hybrid krijgt meer pit

Toyota geeft de Yaris Hybrid een update met een krachtigere hybride aandrijving en een uitgebreidere uitrusting.

Het motorpalet van de Toyota Yaris wordt uitgebreid met een nieuwe, krachtigere versie van de zelfopladende hybride, waarin de 1,5 liter met elektrische ondersteuning 130 pk en 185 Nm koppel zal produceren. Daarmee krijgt deze vijfdeurs Hybrid 130 iets vlottere prestaties: de spurt van 0 naar 100 km/u lukt nu in 9,2 seconden. Dat is een halve tel sneller dan de oude versie met 115 pk, die nog steeds leverbaar blijft en tot Yaris Hybrid 115 is herdoopt.

Opgefrist

Deze update levert meteen ook een actuelere en uitgebreidere uitrusting op. Zo krijgt de Yaris een digitaal dashboard en een vernieuwd infotainmentsysteem met over-the-air updates en de MyT-applicatie voor smartphones. Verder evolueren ook de veiligheidssystemen aan boord, met onder andere een nieuwe camera vooraan waarmee de werking van het Pre-Collision System en de Intersection Collision Avoidance Support wordt verbeterd.

Deze nieuwe versie van de Toyota Yaris Hybrid arriveert in het voorjaar van 2024 in de Belgische showrooms.