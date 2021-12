Toyota koestert spectaculaire ambities om zijn gamma te elektrificeren, hoewel de constructeur eerder een koers aanhield waarbij hij bleef inzetten op verbrandingsmotoren voor hybride en plug-in hybride modellen.

In West-Europa ziet de relatief nabije toekomst er alvast elektrisch uit. Tegen 2030 moet de helft van de verkoop elektrisch zijn en tegen van 2035 zou de volledige vloot CO 2 -neutraal moeten worden. Toyota geeft ook fijntjes aan dat die 50% tegen 2030 nog kan worden opgeschaald, mocht de consumentenvraag sneller groeien. Toyota belooft verder dat de batterijkost in de tweede helft van dit decennium met de helft zal dalen, wat elektrisch rijden financieel toegankelijk moet maken voor een breder publiek.

De constructeur geeft nog niet alle informatie prijs over hoe dat moet gebeuren, maar het is wel duidelijk dat de Japanse autofabrikant h verschillende paden wil bewandelen, niet in het minst die van waterstof. Ook dat is geen verrassing, want het merk heeft vandaag al de Mirai, een elektrisch aangedreven auto die stroom puurt uit een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit).

Beyond Zero

De eerste telg in het gamma emissieloze Toyota's wordt de bZ4X. Bz betekent 'beyond Zero', wat ongeveer de naam voor het elektrische submerk (van Toyota) zal worden naar analogie met wat Ionity voor Hyundai is of ID. voor Volkswagen.

De Bz4 is een middelgrote crossover, maar je kan er donder op zeggen dat er ook compactere én grotere modellen (bijvoorbeeld bZ3 of bZ5) komen. De basisversies zullen hun elektromotor op de vooras krijgen, maar er volgen ook varianten met vierwielaandrijving.

