In het voorjaar van 2022 wordt het nieuwe racegame Gran Turismo 7 gelanceerd en daarin duikt een wel heel bijzondere Porsche op. Is deze Vision Concept een voorloper van de elektrische opvolger van de 911?

Goed, Gran Turismo is maar een racegame maar wel één waar gereputeerde automerken hun medewerking aan verlenen en vaak zeer spectaculaire creaties voor ontwerpen. Dat is nu weer het geval met de Porsche Vision Concept die weldra in de nieuwe versie zal opduiken.

Is de Porsche Vision Concept meer dan een game ? © GF

Deze bolide die plaats biedt aan twee personen houdt het midden tussen een coupé en een raceprototype die duidelijk het merk-DNA in zich draagt en met zijn dynamische styling zeker in het gamma zou passen. Het gaat hier natuurlijk om een volledig virtuele sportwagen die niet in productie hoeft te gaan.

Maar reken er maar op dat verschillende designelementen of concepten in de volgende Porsche-modellen opduiken. Wat denk je van de strakke rechthoekige koplampen, het transparante dashboard of de doorzichtige cockpitkoepel die naar voor openkantelt?

Welke designelementen zullen in het gamma opduiken? © GF

1.300 virtuele pk's

Ook al gaat het om een virtuele racer toch voorzag Porsche zijn Vision Concept van het nodige vermogen. Deze vierwielaangedreven racer beschikt over 1.300 pk, waarmee een spurt van 0 naar 100 km/u in slechts 2,1 seconden lukt en de kaap van 200 km/h na 5,4 seconden wordt bereikt. De topsnelheid loopt op tot 300 km/u en het rijbereik bedraagt 500 km.

Nog een leuk detail: Porsche meldt dat het interieur werd vervaardigd uit veganistisch materiaal om volledig in de tijdsgeest te blijven. Interesse? Virtueel rijden met deze prachtige Porsche Vision Concept kan vanaf maart 2022 in Gran Turismo 7.

Stap mee aan boord. © GF

