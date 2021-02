Ook Subaru doet beroep op hybride oplossingen om zijn gamma efficiënter te maken. Zo krijgt de Impreza een e-Boxer onder de motorkap die hem pittiger én zuiniger maakt.

Bij autosportliefhebbers heeft de Impreza een iconische uitstraling die voortvloeit uit de rallysuccessen van dit model in de jaren 90 met de legendarische Colin McRae aan het stuur. Dat geraas behoort intussen tot een ver verleden, maar nog steeds teert dit model een beetje op de reputatie van weleer.

Vandaag is de Impreza echter geen oersnelle rallybolide meer met overdadig spoilerwerk die de openbare weg op mag, maar een vrij discrete gezinswagen die niet meer opvalt dan zijn Europese of Aziatische concurrenten.

Toch behoudt Subaru graag de link met het verleden door vast te houden aan zijn origineel technisch concept van een boxermotor in combinatie met een CVT-automaat en vierwielaandrijving. Maar aangezien prestaties en rijdynamiek niet meer de kernwaarden van het merk zijn, ligt de focus vandaag ook bij Subaru vooral op zuinigheid en efficiëntie.

De e-Boxer zorgt voor meer efficiëntie © GF

Vandaar dat de Japanse constructeur zijn benzinemotoren uitrust met een elektrische ondersteuning. Deze e-Boxer is een hybride die een 2.0-liter viercilinder van 150 pk en 194 Nm koppelt aan een elektromotor van 16,7 pk (12,3 kW) en 66 Nm, die in de transmissie huist en zijn energie haalt uit een batterijpakket met een capaciteit van 0,6 kWh. Die elektrische ondersteuning is dus zeer bescheiden en dient vooral om de Impreza bij de aanzet een duwtje in de rug te geven.

Zuiver elektrisch rijden kan volgens Subaru gedurende 1,6 kilometer en tot 40 km/u, zonder dat de bestuurder echter zelf voor deze elektrische modus kan kiezen. In de praktijk merk je dat bij stapvoets wegrijden de 'EV' indicatie na enkele tientallen meters alweer uitfloept en de benzinemotor de arbeid overneemt. Het voordeel van deze kleine batterij is dan weer dat ze weinig plaats inneemt en ongemerkt onder koffervloer weggewerkt kon worden en ze ook weinig extra gewicht oplevert.

De combinatie met de CVT-automaat is overtuigend tijdens een gezapige rit, maar heeft bij een sportievere rijstijl last van het bekende 'koffiemoleneffect' waarbij de motor bij elke fikse beroering van het gaspedaal hoog in de toeren klimt en daarbij stevig van zijn oren maakt. Een alternatief is tijdens een vinnigere rit te kiezen voor de manuele stand waarbij je zelf doorheen de virtuele verhoudingen schakelt. Noteer daarbij dat de Impreza anno 2021 zeker geen onnavolgbare sprintkampioen meer is, wat blijkt uit de 10,7 seconden die nodig zijn om van stilstand de kaap van 100 km/u te bereiken. De topsnelheid bedraagt 197 km/u.

De Impreza is tegenwoordig een eerder discrete gezinswagen © GF

Wat het verbruik betreft kondigt Subaru een WLTP-gemiddelde van 6,7 l/100 km (143 g/km CO 2 ) aan. Dat is een beetje optimistisch, want in de realiteit kom je eerder uit op 7 liter, wat nog aanvaardbaar blijft. Het besluit is dat de Impreza op vlak van efficiëntie weer een flinke stap vooruit zette en rekening houdend met zijn volledige basisuitrusting een faire deal biedt voor zijn prijskaartje van 29.995 euro.

