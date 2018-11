Seat-verkoop stijgt met 13,7%

Dit is het beste resultaat in de geschiedenis van de Spaanse autofabrikant: het overtreft zelfs het resultaat dat tussen januari en oktober 2000 werd gerealiseerd (433.600 voertuigen).

In oktober daalde de omzet met 16,8% (totaal 33.400 verkochte eenheden). Deze daling is te verklaren door de sterke stijging van de verkoop vóór de invoering van de WLTP-norm. Over 2018 blijft de verkoop van Seat echter stijgen dankzij de uitstekende resultaten op de vijf belangrijkste Europese markten. Tussen januari en oktober realiseerden Duitsland (98.000; + 16,6%), Spanje (93.300; + 15,0%), het Verenigd Koninkrijk (54.700; + 13,1%), Frankrijk (26.000; + 27,9%) en Italië (17.600; + 15,7%) een groei met twee cijfers.

Ook in Algerije heeft het merk dit jaar al 16.800 voertuigen geleverd en dat is vier keer meer dan in dezelfde periode in 2017 (3.900). Verder deed Seat het uitstekend in Oostenrijk (16.900; + 11,1%), Polen (10.700; + 15,8%) en Portugal (8.500; + 23,9%), maar ook in België (8.000; + 28,4%) realiseerde Seat een solide groei.(Belga)