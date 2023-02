Rijplezier met Porsche Roads App

Met behulp van artificiële intelligentie biedt de Porsche Roads App de mooiste reisroutes aan die ook beschikbaar zijn voor bestuurders van andere automerken.

Vrijwel iedereen gebruikt intussen een navigatiesysteem in de wagen dat zeer handig is om de weg naar je vakantiebestemming uit te stippelen, die je dan haast blindelings kan volgen. Meestal is dat de snelste of kortste route. Wie echter een toeristisch parcours met bezienswaardigheden onderweg verkiest, blijft vaak op zijn honger zitten met de klassieke navigatiesystemen.

© BELGA

Daarvoor biedt de Porsche Roads App nu de oplossing want deze applicatie maakt gebruik van artificiële intelligentie om prachtige roadbooks voor veel landen samen te stellen. Gloednieuw is deze app niet, want het is een verdere evolutie van de bestaande routeplanner die in 2019 werd gelanceerd en al meer dan 180.000 gebruikers kent. Het leuke en interessante is dat je de gekozen trip bijna volledig kan personaliseren aan de hand van parameters die je kiest, zoals bochten, topografie, landschapskenmerken, aandachtspunten of attracties onderweg.

Met Apple Car Play is het ook mogelijk om de route weer te geven op het display van de auto en bovendien kunnen de routes gedeeld worden met de andere leden van de Roads-community. Noteer dat ook niet-Porsche-rijders hiervan gebruik kunnen maken. Ze moeten enkel de app downloaden.