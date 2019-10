nieuws

Reeds 10 miljoen Car-Passen uitgereikt

De federale ministers Muylle en Bellot reikten in het keuringstation van Zemst de 10 miljoenste Car-Pass uit. De eerste Car-Pass werd op 1 december 2006 overhandigd. Sindsdien heeft het systeem zijn nut volop bewezen en is tellerfraude in België zo goed als verdwenen.

Reeds 10 miljoen Car-Passen uitgereikt © belga