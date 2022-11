Porsche 911 beklimt hoogste vulkaan

Porsche stelde zijn sportieve coupé extreem op de proef door de flanken van de Ojos del Salado in Chili op te rijden tot een hoogte van maar liefst 6.007 meter. Is dit een voorproefje van een nieuwe 911 Safari?

Een Porsche 911 lijkt niet meteen te rijmen met offroad avonturen. Weet wel dat er ooit een 911 Safari bestond, succesvol in woestijnrally’s en de basis voor de latere 959. Porsche lijkt die draad naast het asfalt weer op te pikken, want twee aangepaste versies van de 911 gingen de hoogste vulkaan ter wereld op tot op een hoogte van meer dan 6.000 meter.

Is dit een eenmalige marketingstunt? Of wil Porsche zijn 911 weer het terrein op jagen? De toekomst zal het uitwijzen. De spectaculaire expeditie op de flanken van de Ojos del Salado in Chili werd in goede banen geleid door het team van Romain Dumas, de officiële Porsche-piloot die ook twee keer de 24 Uren van Le Mans won.

De 911 in offroad-trim.

Standaardmotor

De Porsche 911 die voor deze helse klim werd gebruikt, had de standaard 2,9 liter zescilinderboxermotor goed voor 450 pk in combinatie met de PDK-zevenbak aan boord. Wel waren de verhoudingen aangepast en werden er portaalassen gemonteerd om de bodemvrijheid tot 35 cm te vergroten, naast een Warp Connecter die de voor- en achteras met elkaar verbindt en manueel instelbare differentiëlen. Terreinbanden, een bodembeschermplaat en een aangepast koelsysteem maakten de 911 klaar voor het avontuur, waar op het onherbergzame terrein temperaturen tot -30 graden werden getrotseerd.