Het elektrische merk van Volvo-Geely breidt zijn aanbod verder uit met twee nieuwe versies van de Polestar 2: een goedkoper basismodel dat 45.900 euro zal kosten en een uitvoering met een rijbereik tot 540 kilometer.

Polestar is een nieuwkomer op de automarkt, maar omdat dit merk deel uitmaakt van de Volvo-Geely groep kan het op een stevige technische basis terugvallen voor de ontwikkeling van zijn voertuigen. Vandaar dat de uitrol van het gamma zéér vlot verloopt voor een gloednieuwe producent. De Polestar 2 profileert zich als de grote uitdager van de referentie in deze klasse - de Tesla Model 3 - en breidt nu al zijn aanbod verder uit met twee bijkomende versies.

De Long Range met Single-motor heeft een rijbereik van 540 km © GF

Naast de bekende 408 pk sterke versie met Dual motor en een batterij van 78 kWh (kostprijs 53.900 euro), komen er nu ook varianten van de Polestar 2 met een Single motor die goedkoper uitvallen en andere troeven bieden, waardoor ze een ander en breder publiek moeten aanspreken.

Deze versies met een enkele, vooraan geplaatste motor zijn te combineren met de Long Range batterij van 78 kWh of de Standard Range batterij van 64 kWh. De eerste produceert 231 pk, biedt een rijbereik van 540 km (WLTP) en kost 49.900 euro. De variant met de 64 kWh accu heeft een actieradius van 440 km (WLTP) en wordt met een prijskaartje van 45.900 euro het nieuwe instapmodel van deze modelreeks.

Dit is dus een interessante uitbreiding. Want met een rijbereik van 540 km (WLTP) wordt de Polestar 2 toch één van de koplopers op de markt en ook de nieuwe basisprijs is niet mis. Noteer wel dat de Dacia Spring intussen de absolute prijzenkraker is op de markt van elektrische personenwagen met een tarief vanaf 16.990 euro.

