Deze zomer stelt Opel de zesde generatie van zijn Astra voor. Het Duitse merk toont nu al enkele plaatjes van dit nieuwe model.

Opel behoort tegenwoordig tot de Stellantis Groep en dat betekent dat nieuwe modellen een sterke verwantschap vertonen met de wagens van zustermerken Peugeot en Citroën. Vooral onderhuids op technisch vlak, want qua design mag het Duitse merk gelukkig nog een eigen koers varen. Dat is duidelijk te merken op de eerste beelden die Opel vrijgeeft van de nieuwe Astra, die in juli wordt onthuld en in het najaar bij de verdelers staat.

Daarop zien we bijvoorbeeld de typische 'Vizor' in de neus, de verduisterde verbinding tussen de koplampen die verwijst naar de modellen van weleer, zoals de Manta. Verder zijn de letters van de naam hier ook breed op de achterklep uitgesmeerd en krijgt het dak een contrasterende kleur. In het interieur duikt zoals verwacht het 'Pure Panel' op, het digitale dashboard met tal van multimediatoepassingen.

De nieuwe Opel Astra komt als vijfdeurs en break. © GF

De Astra rust op het EMP2-platform dat ook voor onder andere de Peugeot 308 dienst doet. Het gevolg is dat het nieuwe model eveneens geschikt is voor een brede waaier aandrijvingen: benzine, diesel en geëlektrificeerd.

De Astra-aan-de-stekker zal wellicht een vermogen van 180 of 225 pk krijgen, gekoppeld aan een elektrisch rijbereik van zo'n 60 kilometer en een geringe CO2-uitstoot.

De nieuwe Opel Astra wordt gelanceerd als vijfdeurs, later gevolgd door een break. Van andere varianten is nog geen sprake.

Het Pure Panel digitale dashboard. © GF

