Vanaf 1 mei 2021 geldt een nieuw bandenlabel dat de consumenten moet helpen om bewuster te kiezen voor banden die veiliger, zuiniger en stiller zijn. Hiermee is meteen het aantal 'klassen' teruggebracht van 7 naar 5, en is de relevante informatie over een band snel terug te vinden via een QR-code.

Dit nieuwe bandenlabel geeft op een duidelijke manier de kwaliteit van de band weer. Voortaan kunnen de klanten voor een aantal essentiële prestatiecriteria in één oogopslag de verschillen tussen banden aflezen, waardoor ze vlot de beste keuze kunnen maken. "Het nieuwe bandenlabel biedt inderdaad heel wat voordelen voor zowel de klant als de bandenspecialist, voor de verkeersveiligheid en voor het milieu", stelt Filip Rylant, woordvoerder van mobiliteitsfederatie Traxio. "De eenvoudigere structuur en de extra informatie helpen de klant om de optimale band te kiezen of om zich beter te laten begeleiden tijdens het verkoopgesprek met de bandenprofessional. Die optimale bandenkeuze draagt bij tot potentieel minder ongevallen - bijvoorbeeld door te kiezen voor banden met een kortere remweg bij nat wegdek -, een lagere CO 2 -uitstoot en een lager geluidsniveau. Het nieuwe bandenlabel is met andere woorden zowel op economisch, ecologisch als maatschappelijk vlak een goede zaak."

Een belangrijke vernieuwing is dat de zeven verschillende klassen van het oude label met een beoordeling op brandstofefficiëntie door de rolweerstand en de remweg op een nat wegdek, zijn vervangen door een eenvoudiger systeem met nog maar vijf klassen. Ook de geluidsproductie van de band is duidelijker weergegeven: het aantal geproduceerde dB wordt nu geflankeerd door een lettercode (A,B,C) in plaats van het abstractere systeem met geluidsgolfjes. En voortaan staat op het bandenlabel voor personenwagens ook aangegeven of de band geschikt is voor gebruik op sneeuw of ijs.

Het nieuwe label is dus eenvoudiger en vollediger. Bovendien is de producent nu ook verplicht om een productinformatieblad (print of digitaal) ter beschikking te stellen van de klant met een QR-code die een snelle en gemakkelijke toegang biedt tot een openbare productdatabase waarin de klant relevante informatie over de band kan vinden.

