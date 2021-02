Het instapmodel van het elektrische gamma van Mercedes zal 49.973 euro kosten op de Belgische markt en is nu te bestellen.

Tegenwoordig staat er bijna elke dag een nieuwe elektrische auto. Er zijn heel wat nieuwkomers (vaak van Chinese origine), maar ook de gevestigde merken gaan stilaan allemaal aan de stekker. Zo ook Mercedes dat zijn elektrisch gamma gestaag verder uitbouwt.

Naast de EQC en EQV, staat nu ook de compactere en budgetvriendelijkere EQA in de showroom. De eerste twee zijn elektrische varianten van de GLC en de V Klasse met een prijskaartje van om en bij 75.000 euro, terwijl de laatste is afgeleid van de GLA en voor net geen 50.000 euro van eigenaar verandert.

Nu bijt de EQA 250 de spits af, later komen er nog meer varianten bij, die krachtiger zullen zijn en soms ook vierwielaandrijving krijgen. Deze versie levert 190 pk en 375 Nm, die via een automaat naar de voorwielen worden geleid. De sprint van 0 naar 100 km/u lukt daarmee in 8,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 160 km/u.

Laden zonder kosten

Mercedes kondigt een gemiddeld stroomverbruik van 17,7 kWh per 100 kilometer (WLTP) aan, wat met de lithium-ionbatterij van 66 kWh een autonomie van 426 kilometer oplevert. Opladen kan aan een snellader van 100 kW (DC) van 10 naar 80% in een half uur. Interessant is dat de EQA wordt geleverd met 3 jaar 'Mercedes me Charge', een formule voor groen laden zonder extra kosten.

Tot de uitgebreide standaarduitrusting van de EQA behoren onder meer high-performance led-koplampen met adaptieve grootlichtassistent, de achterklep die elektrisch opent en sluit, 18" lichtmetalen wielen, de sfeerverlichting met 64 kleuren, luxestoelen met in vier richtingen verstelbare lendensteunen, een achteruitrijcamera, een multifunctioneel met leder bekleed stuurwiel, plus het MBUX infotainmentsysteem met navigatie.

Wie graag een speciale uitvoering met extra snufjes wil, kan kiezen voor de 'Electric Art' of 'Edition 1'. De nieuwe Mercedes EQA zal de volgende maanden al aan de eerste Belgische klanten geleverd worden.

