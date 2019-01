Meer premies uitgereikt voor elektrische bromfietsen en motoren dan voor auto's

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) heeft bekendgemaakt in de marge van een bezoek aan het autosalon. 'Dankzij het succes van de zero-emissiepremie voor bromfietsen en motoren vergroent het transport op de Vlaamse wegen weer een beetje meer. In het geval van motoren en bromfietsen is het duidelijk dat de premie een belangrijke stimulans is', zegt Peeters.

Midden april vorig jaar voerde de Vlaamse regering in navolging van de autopremies ook een zero-emissiepremie voor elektrische motoren en bromfietsen in. De premie bedraagt 25 procent van de aankoopprijs, met een maximum van 1.500 euro voor een elektrische motorfiets en 750 euro voor een elektrische bromfiets klasse B.

Uit cijfers van minister van Energie Lydia Peeters blijkt nu dat de premie wel aanslaat. Voor e-bromfietsen werd de premie al 484 keer uitgereikt, voor elektrische motoren 71 keer. Samen goed voor 555 premies in 2018 of een bedrag van net geen 422.000 euro.

Een heldere verklaring voor het succes is er nog niet meteen, maar minister Peeters vermoedt dat het relatief grote aanbod van elektrische bromfietsen en motoren meespeelt. 'En de bekommernis om de reikwijdte is kleiner omdat brommers en motorfietsen vaker voor kleinere afstanden worden gebruikt en makkelijk thuis kunnen worden opgeladen', aldus Peeters.