Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Pech onderweg met een elektrische auto: het zal in principe minder snel gebeuren dan met een voertuig dat door diesel of benzine wordt aangedreven.

Een elektrische aandrijflijn is minder complex en betrouwbaarder. Toch valt een storing of bijvoorbeeld een lekke band niet uit te sluiten. In dat geval ben je aangewezen op de mobiele bijstand van de constructeur.

Soms kan het probleem ter plaatse worden verholpen, maar vaak zit er niets anders op dan de auto naar de garage te laten transporteren. In de meeste gevallen adviseert de constructeur uitdrukkelijk om het elektrische voertuig niet af te slepen met een takelwagen. Bij een elektrische auto zijn de elektromotoren immers rechtstreeks verbonden met de wielen en kunnen ze niet losgekoppeld worden. Wordt de auto gesleept over zijn aandrijfwielen, dan wordt de motor in beweging gezet, wat voor onherstelbare schade kan zorgen.

Schrik om te stranden met een lege batterij is met een moderne elektrische auto gelukkig niet meer aan de orde. Ze hebben een comfortabel rijbereik en geven ruim op tijd aan dat de batterij moet worden opgeladen. In het navigatiesysteem van sommige modellen krijg je meteen ook de laadpunten in je buurt te zien.

