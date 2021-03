Laadpaalstress is de grootste belemmering voor elekrisch rijden, zo blijkt uit een praktijktest van Test Aankoop. De beschikbaarheid en de kwaliteit van de oplaadinfrastructuur laten te wensen over, zo is te zien in een filmpje van de consumentenorganisatie.

Test Aankoop zal de bevoegde mobiliteitsministers aanschrijven om de problemen aan te kaarten.

Praktijktest

In het kader van een Europees project had Test Aankoop de taak om te controleren in welke mate er beschikbare oplaadinfrastructuur aanwezig was op een traject dat het hele grondgebied doorkruist, van Oostende tot Signal de Botrange.

Al vanaf de start kwam de kwestie van de autonomie aan bod. Bij een hele nacht laden aan een gewoon stopcontact bleek de batterij van de wagen - een Polestar 2 van zo'n 70.000 euro - amper voor een kwart opgeladen te zijn. 'Je hebt in huis echt wel een eigen oplaadpunt, een wall box, nodig', aldus Test Aankoop in het filmpje.

Onderweg wachtte de bestuurder van de voor de test gebruikte peperdure elektrische wagen nog andere verrassingen. Verschillende snellaadpalen die niet bleken te functioneren zonder telefonische hulp in te roepen bijvoorbeeld, waardoor er van snel opladen niet echt sprake was.

Uiteindelijk kon de testrijder de afstand Oostende - Signal de Botrange niet op een dag afleggen.

Conclusie

Test Aankoop stelt dat de gemiddelde elektrische wagen ongetwijfeld functioneel is voor korte ritten in de stad of buiten de kern, 'maar zeker nog niet om het land te doorkruisen', althans niet ons land.

Een investering in een individueel oplaadstation blijkt bovendien 'onontbeerlijk'. De infrastructuurleveranciers zijn wijdverspreid met verschillende abonnementen, apps en prijzen. Snelladen is erg duur in België en niet alle auto's laten het gebruik van de snellaadmethode toe tijdens de volledige laadcyclus.

De consumentenorganisatie besluit dat de aankoop van een elektrische wagen best tot goed nadenken stemt, 'gezien de staat van de huidige infrastructuur in België'.

Investeringen

Voor Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is de uitrol van snellaadpalen een belangrijke factor om laadpaalstress tegen te gaan. 'Wie niet de mogelijkheid heeft om thuis of op het werk op te laden, moet snel kunnen opladen langs belangrijke verkeersassen', zegt ze in een reactie.

De minister wijst op de inspanningen die daarvoor geleverd worden. Zo maakte ze eerder al bekend dat ze 30 miljoen euro uittrekt om 30.000 extra laadpalen te installeren in Vlaanderen tegen 2025. Langs de grote verkeersassen zou er om de 25 kilometer snellaadinfrastructuur beschikbaar moeten zijn.

'De transitie naar volledig elektrische personenvoertuigen zal de komende jaren een feit worden', zegt Peeters nog. 'Dit vraagt een globale, ondersteunende beleidsaanpak met een breed spectrum aan maatregelen, waar de versnelde uitbouw van (snelle) laadinfrastructuur het speerpunt zal zijn.'

