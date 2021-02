Nergens ter wereld rijden er per inwoner meer elektrische voertuigen rond dan in Noorwegen. Die zijn er niet zo maar gekomen. Wat is het geheim?

Vorig jaar kochten Noren opnieuw massaal elektrische auto's. Ruim 50 % van de verkochte voertuigen was zuiver elektrisch, goed 80 % van de nieuwe wagens bleek ofwel zuiver elektrisch of hybride. Dus amper 1 nieuwe wagen op 5 was uitgerust met een klassieke diesel- of benzinemotor. Ironisch genoeg is Noorwegen tegelijkertijd de grootste gas- en olieproducent in Europa.

Het succes van elektrisch rijden valt te verklaren door een resem maatregelen die de Noorse overheden de afgelopen jaren namen. Zo krijgen bedrijven een fikse BTW-korting bij de aankoop van elektrische auto's, voor particulieren valt die BTW - 25 % - helemaal weg.

Kopers betalen verder geen kroon aan inschrijvings- of rijtaks. Hoewel: deze laatste belasting wordt op 1 maart terug ingevoerd. Dan betalen elektrische rijders opnieuw 60 tot 70 procent van de som die een diesel- of benzinerijder moet afdokken.

Rijden aan halve prijs

De voordelen blijven echter groot. Een federale wet schrijft voor dat gebruikers van elektrische voertuigen maximaal 50 % van de gewone tolgelden of ferrytickets moeten betalen. Een andere federale wet voorziet dezelfde regeling voor parkeertarieven. Tot nog toe mochten gemeenten de kortingen voor elektrische auto's zelf vastleggen. Het maximum van 50 % is nu verplicht. Plus : steden en gemeenten mogen nog altijd parkings aanleggen voor uitsluitende elektrische voertuigen.

Verder mogen elektrische wagens bijna overal in het land de rijstroken voor bussen en taxi's gebruiken. Dan zijn er nog subsidies voorzien voor de aanleg van oplaadpalen en blijft de prijs van een oplaadbeurt laag. Na Letland en Turkije is er geen enkel geïndustrialiseerd land met een lagere prijs per kilowattuur aan de laadpaal.

De combinatie van al deze maatregelen zou ertoe moeten leiden dat er in Noorwegen in 2025 - dat is absoluut geen eeuwigheid meer - geen enkele wagen met een fossiele verbrandingsmotor meer verkocht wordt.

Vorig jaar kochten Noren opnieuw massaal elektrische auto's. Ruim 50 % van de verkochte voertuigen was zuiver elektrisch, goed 80 % van de nieuwe wagens bleek ofwel zuiver elektrisch of hybride. Dus amper 1 nieuwe wagen op 5 was uitgerust met een klassieke diesel- of benzinemotor. Ironisch genoeg is Noorwegen tegelijkertijd de grootste gas- en olieproducent in Europa.Het succes van elektrisch rijden valt te verklaren door een resem maatregelen die de Noorse overheden de afgelopen jaren namen. Zo krijgen bedrijven een fikse BTW-korting bij de aankoop van elektrische auto's, voor particulieren valt die BTW - 25 % - helemaal weg. Kopers betalen verder geen kroon aan inschrijvings- of rijtaks. Hoewel: deze laatste belasting wordt op 1 maart terug ingevoerd. Dan betalen elektrische rijders opnieuw 60 tot 70 procent van de som die een diesel- of benzinerijder moet afdokken.De voordelen blijven echter groot. Een federale wet schrijft voor dat gebruikers van elektrische voertuigen maximaal 50 % van de gewone tolgelden of ferrytickets moeten betalen. Een andere federale wet voorziet dezelfde regeling voor parkeertarieven. Tot nog toe mochten gemeenten de kortingen voor elektrische auto's zelf vastleggen. Het maximum van 50 % is nu verplicht. Plus : steden en gemeenten mogen nog altijd parkings aanleggen voor uitsluitende elektrische voertuigen. Verder mogen elektrische wagens bijna overal in het land de rijstroken voor bussen en taxi's gebruiken. Dan zijn er nog subsidies voorzien voor de aanleg van oplaadpalen en blijft de prijs van een oplaadbeurt laag. Na Letland en Turkije is er geen enkel geïndustrialiseerd land met een lagere prijs per kilowattuur aan de laadpaal.De combinatie van al deze maatregelen zou ertoe moeten leiden dat er in Noorwegen in 2025 - dat is absoluut geen eeuwigheid meer - geen enkele wagen met een fossiele verbrandingsmotor meer verkocht wordt.