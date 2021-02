Het Britse luxewagenmerk Jaguar, een dochter van de Indiase autogroep Tata, wordt vanaf 2025 volledig elektrisch.

Dat heeft Jaguar Land Rover-topman Thierry Bolloré maandag bekendgemaakt tijdens een online persconferentie, waarin hij een nieuwe toekomststrategie voor beide merken uit de doeken deed.

Terreinwagenmerk Land Rover zal in de komende vijf jaar zes volledig elektrische varianten van zijn modellen introduceren. De eerste volelektrische Land Rover is gepland voor 2024.

Met de nieuwe strategie wil Bolloré Jaguar en Land Rover herpositioneren naar een 'electric-first business'. De productie van beide merken moet tegen 2039 bovendien volledig CO2-neutraal verlopen.

De autobouwer bereidt zich, als deel van die ambitie, ook voor op waterstofaandrijvingen. De ontwikkeling daarvan is aan de gang en de eerste prototypes worden de komende twaalf maanden verwacht.

De topman geeft voorts mee te willen focussen op waardecreatie. De klemtoon moet liggen op kwaliteit en winstgevendheid, boven volume, klinkt het. De samenwerking met de andere bedrijven van de Tata Groep zal ook intenser worden.

Volledig elektrisch

Onlangs kondigden ook Nissan en General Motors hun plannen voor een omslag naar volledig elektrisch aan. GM, de grootste Amerikaanse autoconstructeur stopt tegen 2035 met het produceren van wagens op diesel of benzine. Nissan kondigde aan dat het over tien jaar in thuisland Japan, maar ook in Europa, China en de Verenigde Staten alleen nog maar elektrische auto's wil verkopen.

Dat heeft Jaguar Land Rover-topman Thierry Bolloré maandag bekendgemaakt tijdens een online persconferentie, waarin hij een nieuwe toekomststrategie voor beide merken uit de doeken deed.Terreinwagenmerk Land Rover zal in de komende vijf jaar zes volledig elektrische varianten van zijn modellen introduceren. De eerste volelektrische Land Rover is gepland voor 2024. Met de nieuwe strategie wil Bolloré Jaguar en Land Rover herpositioneren naar een 'electric-first business'. De productie van beide merken moet tegen 2039 bovendien volledig CO2-neutraal verlopen. De autobouwer bereidt zich, als deel van die ambitie, ook voor op waterstofaandrijvingen. De ontwikkeling daarvan is aan de gang en de eerste prototypes worden de komende twaalf maanden verwacht. De topman geeft voorts mee te willen focussen op waardecreatie. De klemtoon moet liggen op kwaliteit en winstgevendheid, boven volume, klinkt het. De samenwerking met de andere bedrijven van de Tata Groep zal ook intenser worden.Onlangs kondigden ook Nissan en General Motors hun plannen voor een omslag naar volledig elektrisch aan. GM, de grootste Amerikaanse autoconstructeur stopt tegen 2035 met het produceren van wagens op diesel of benzine. Nissan kondigde aan dat het over tien jaar in thuisland Japan, maar ook in Europa, China en de Verenigde Staten alleen nog maar elektrische auto's wil verkopen.