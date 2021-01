THE SOUND OF SILENCE

Het geluid van een wagen is een integraal onderdeel van zijn identiteit. In het geval van een full electric is dat niet vanzelfsprekend want een elektrische auto maakt van nature geen geluid. Om de partituren voor de e-tron-reeks te schrijven, deed Audi een beroep op eigen componisten: Rudolf Halbmeir en Stephan Gsell. Geluidsingenieur van beroep en liedjesschrijver uit passie Halbmeir vond de sleutel tot zijn compositie in een veeleer onverwacht object. 'Ik experimenteerde met verschillende instrumenten, maar geen enkel geluid voldeed aan wat ik in gedachten had. Tot ik in de tuin op een 3 meter lange plastic buis stootte met een diameter van 80 millimeter. Ik bevestigde een ventilator aan het ene uiteinde en ving aan de andere kant een specifiek en diep gegrom op waarvan ik meteen wist: dit wordt de basis van mijn geluidssignatuur.'

In het geluidslabo ging Halbmeir op zoek naar een sound die zo dicht mogelijk de echte rijomstandigheden benaderde en door een panel van 130 automobilisten werd becommentarieerd. 'Ik wilde geen imitatie van een verbrandingsmotor of ruimteschip uit een sciencefictionfilm, maar koos bewust voor een sportief en gesofisticeerd geluid dat helder en onderscheidend is. Het combineert bekende klankpatronen met nieuwe en futuristische elementen.' Waarom besteedt Audi zo veel aandacht aan het geluid? Halbmeir: 'Het gaat om meer dan het geluid van een motor of een auto. Het is de akoestische uitdrukking van sportiviteit en technologische vooruitgang in de nieuwe wereld van elektrische mobiliteit.' Door de afbouw van de autoassemblage in ons land is ook een aantal Belgische toeleveranciers ten onder gegaan. Bij de overlevers behoort Umicore dat wereldleider is in groene mobiliteit en recycling en dat aan de autoconstructeurs een dikke klant heeft. Nu de elektrificatie in een stroomversnelling is terechtgekomen, opent dat nieuwe perspectieven voor het bedrijf. Omdat de beschikbaarheid van nikkel op termijn een thema kan worden, wordt recycling almaar belangrijker. Nikkel verbetert de energiedichtheid van batterijen. Is het vanuit die optiek bekeken niet zinvol voor Umicore om in ons land een recyclingfabriek voor batterijen te bouwen? Volgens ceo Marc Grynberg is de kans dat die er komt klein. Een nieuwe fabriek bouwen in België is volgens hem niet vanzelfsprekend. De traagheid van de procedures en vergunningen blijft een handicap. Het lijkt dat de industrie niet meer welkom is in ons land en bij uitbreiding in West-Europa. In 2030 zullen er in Nederland jaarlijks 1400 bijkomende verkeersslachtoffers zijn, aldus het adviesbureau Automotive Insiders. Schuld is de elektrische auto want die misleidt zijn bestuurder. Omdat een e-auto geen geluid produceert, valt het moeilijker in te schatten hoe snel hij accelereert. En de zwakke weggebruikers horen hem niet aankomen. Men kan er voorts van uitgaan dat een elektrische auto in het geval van een ongeval meer schade en/of verwondingen veroorzaakt omdat hij al snel een halve ton zwaarder is dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto. We halen er eerst de Dikke Van Dale bij. Driften: met een overstuurde auto zijdelings glijdend of slippend door een bocht gaan. Aan het stuur van de elektrisch achterwielaangedreven Porsche Taycan heeft Porsche-ingenieur Dennis Retera op de 200 meter lange driftcirkel van het Porsche Experience Centre Hockenheimring 210 rondjes afgelegd zonder dat de voorwielen ook maar één keer in dezelfde richting als de bocht wezen. In exact 55 minuten legde hij al glijdend 42,171 kilometer af, goed voor een vermelding in het Guinness World RecordsTM-boek. Tijdens de recordrit waren alle stabiliteitsprogramma's van de Taycan uitgeschakeld. Het lage zwaartepunt en de lange wielbasis zorgden voor de nodige stabiliteit. De Porsche Taycan is ook al recordhouder van de 24 uur durende uithoudingsrit van 3452 kilometer op het circuit van Nardo (I) en de snelste rondetijd in zijn segment (7:42 minuten) op het circuit van Nürburg- ring-Nordschleife. Made in Germany geniet nog altijd groot aanzien in China, hoewel de Duitse merken achteroplopen inzake elektromobiliteit. Daardoor zijn ze nu aangewezen op Azia- tische accuproducenten die niet langer staan te springen om allianties met een Duits automerk. Ze kiezen er nu voor om eigen fabrieken te bouwen in de omgeving van bestaande sites van grote autoconstructeurs, bij voorkeur in Duitsland. Zo kunnen de accuproducten flexibeler inspelen op de vraag en kunnen de batterijen just in time worden afgeleverd. Nu neemt het transport veel tijd in beslag en verloopt de aanvoer niet altijd even vlot. Enkele gigafabrieken draaien al op volle toeren, zes zijn in opbouw en voor een zevende is recent een bouwaanvraag ingediend. Er is sprake van een capaciteit van 24 GWh, een jaarproductie van 300.00 à 500.000 accu's, 2000 mensen jobs en een investering van zo'n 2 miljard euro. Bouwheer is SVolt, een dochterbedrijf van het Chinese Great Wall Motors dat BMW hand- en spandiensten verleent bij de productie van de MINI Electric in China. Op de foto geven minister van Economie Anke Rehlinger en ministerpresident Tobias Hans van de Duitse deelstaat Saarland (bij de grens met Frankrijk) op 17 november een persconferentie over de vestiging van de Chinese batterijbouw SVolt Energy in hun regio. De Ford-directie bevestigde het bericht nog niet officieel, maar alles wijst erop dat de Amerikaanse constructeur een afgeleid model van de VW ID. 3 met Ford-label gaat bouwen in zijn fabriek in Keulen. Het betreft het eerste elektrische Ford-model op basis van het MEB-platform dat Volkswagen heeft ontwikkeld en nu ter beschikking stelt van andere constructeurs. Hoe meer afnemers de Duitse autogroep vindt voor zijn platform, hoe goedkoper dat wordt. Rijdt een elektrische auto in normale omstandigheden gemiddeld zo'n 250 kilometer ver, dan raakt hij in de winter slechts 150 à 200 kilometer ver. Dat komt omdat batterijen optimaal functioneren bij tem- peraturen tussen 15 en 30 graden Celsius. Daalt de temperatuur naar het vriespunt en lager, dan wordt het elektrolyt in de accu stroperig en stoten de ionen op meer weerstand. Het wordt bijgevolg moeilijker om energie uit de batterij te halen en om er weer energie in te stoppen. Het thermisch management zorgt er weliswaar voor dat de temperatuur van de batterij op peil blijft, maar dat kost uiteraard energie. Ook de airco vreet stroom. Bij een diesel of benzinewagen is dat geen probleem. Die gebruikt de hitte van de verbrandingsmotor om het interieur te verwarmen, maar een elektromotor produceert nauwelijks warmte. Dat de winters door de klimaatopwarming minder streng geworden zijn, speelt in de kaart van de elektrische auto die, het klinkt enigszins paradoxaal, net die klimaatopwarming wil tegengaan door geen CO2 uit te stoten. Hoe dan ook blijven de winters van tegenwoordig te koud voor elektrische auto's en hou je er best rekening mee dat de reikwijdte door de lage temperaturen fors krimpt. Daarom de volgende raadgevingen voor elektrisch autorijden in de winter. Parkeer je e-mobiel zo veel mogelijk in een verwarmde garage. Warm het interieur van de wagen op voor het vertrek, terwijl je e-mobiel nog in de stekker steekt. Dat kan vanop afstand - zelfs nog vanuit je warme bed - via een app op je smartphone. Schakel bij het vertrek de airco en radio uit en trek een dikke jas en warme handschoenen aan. Stoel- en stuurverwarming is bij dure e-mobielen in de prijs inbegrepen, maar vreten energie tijdens het rijden. Uitschakelen dus. Dampen de ruiten aan, dan blijft er niks anders over dan de ramen te openen waardoor het interieur nog meer afkoelt. Bliksemsnel optrekken is vanzelfsprekend niet bevorderlijk voor de autonomie. Gebruik tijdens het rijden bij voorkeur de ecomodus. Die is geprogrammeerd om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. En schakel ook de recuperatiefunctie in. Die biedt het voordeel dat je met één pedaal kunt rijden. Volkswagen trekt resoluut de kaart van elektrificatie en ontwikkelt momenteel een elektrische citycar die in 2023 op de markt moet komen en minder dan 20.000 euro zal kosten. Er is sprake van een model dat een maatje kleiner is dan de ID. 3 die sinds september jongstleden in ons straatbeeld te zien is. Welke modelnaam de e-citycar zal krijgen, is nog niet bekend. Allicht wordt dat de ID. 2 en zal die het formaat hebben van de huidige VW Polo. Dit jaar lanceert VW de ID. 4, in de planning zitten ook nog een ID. 5 en ID. 6. Volkswagen investeert de komende vijf jaar zo'n 150 miljard in de ontwikkeling van nieuwe modellen en de implementatie van nieuwe aandrijftechnologieën met de klemtoon op full electric.