Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Wie benzine of diesel tankt, betaalt met bankkaart of cash. Wil de eigenaar van een elektrische auto afrekenen aan een publieke laadpaal, kan dat enkel met een card of chip van de laadpalenbouwer/beheerder. Die zijn in grote getale op de markt en leveren een harde concurrentiestrijd, de eensgezindheid en onderlinge solidariteit zijn ver zoek.

Daardoor ben je als eigenaar van een elektrische auto quasi verplicht om meerdere cards of chips op zak te hebben. En krijg je op het einde van de maand meerdere afrekeningen. Niet meteen een klantvriendelijke aanpak.

De Europese Commissie werkt daarom aan een regeling die het mogelijk moet maken om vanaf 2023 met één kredietkaart te betalen aan om het even welke laadpaal. Het verzet van de laadpalenbouwers/beheerders is groot, zij verwijzen naar de extra kosten die de nieuwe regeling met zich brengt. In de praktijk moeten inderdaad alle bestaande laadpalen met een extra voorziening worden uitgerust. Dat is de prijs die zij moeten betalen voor hun kortzichtig beleid.

Daardoor ben je als eigenaar van een elektrische auto quasi verplicht om meerdere cards of chips op zak te hebben. En krijg je op het einde van de maand meerdere afrekeningen. Niet meteen een klantvriendelijke aanpak.De Europese Commissie werkt daarom aan een regeling die het mogelijk moet maken om vanaf 2023 met één kredietkaart te betalen aan om het even welke laadpaal. Het verzet van de laadpalenbouwers/beheerders is groot, zij verwijzen naar de extra kosten die de nieuwe regeling met zich brengt. In de praktijk moeten inderdaad alle bestaande laadpalen met een extra voorziening worden uitgerust. Dat is de prijs die zij moeten betalen voor hun kortzichtig beleid.