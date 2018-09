Healy lanceert nostalgische Enigma

In 2005 werd de gekke droom van enkele fans van het merk Austin Healey realiteit met de lancering van Healy (zonder "e"). Rekening houdend met de technische beperkingen van dit project werd handig gebruik gemaakt van tal van organen van een bestaand model. Zo leverde de Mazda MX-5 de ophanging, de motor, de versnellingsbak en zelfs de voorruit. Eerst was dat de NA (Enigma Mk1), dan de NB (Enigma Mk2), tegenwoordig de NC (Enigma Mk3) en weldra wellicht de huidige ND.

De Enigma rust op een buizenchassis dat bekleed is met panelen uit composiet materiaal. Onder de motorkap schuilt normaal een Mazda 2 liter, maar voor de fanatiekelingen die wat meer pk's wensen is ook een V8 Lexus voorzien. De Mini-koplampen zijn weliswaar mooi geïntegreerd, maar zorgen toch voor een vreemd visueel effect. Dat past wellicht in het plaatje van Healy dat met zijn Enigma stilistisch de eigenzinnige toer wil opgaan, maar toch de nodige rijdynamiek kan verzekeren dankzij de genen van de Mazda MX-5.

Op de website van het merk staat een basisprijs van 26.000 pond aangekondigd voor de versie met de 2 liter viercilinder. Healy vermeldt eveneens dat de Enigma met het stuur zowel rechts als links verkrijgbaar is.(Belga)