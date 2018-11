Finalisten RACB-stuurwiel bekend

Na een eerste selectieronde werden 36 kandidaten opgeroepen door het RACB National Team voor fysieke proeven in het Martin Spa Center in Genval en een test op een racesimulator in de installaties van Comtoyou Racing. Daarop werden vijf finalisten geselecteerd: Mathieu Detry, Benjamin Lessennes, Gilles Magnus, Tom Rensonnet en Cédric Wauters.

Zij gaan samen met Maxime Potty, de beste Belgische rijder uit de TCR Benelux 2018 die ook aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet, naar de finale, die zal worden afgewerkt in de infrastructuur van Audi Motorsport Competence in Neuburg,van 25 tot 27 november. Tijdens die finale krijgt de gebruikelijke RACB-jury het gezelschap van Le Mans-winnaar Tom Kristensen. De laureaat zal dan worden opgenomen in het RNT, en in 2019 een volledig seizoen van de TCR Benelux afwerken aan het stuur van een Audi RS 3 LMS van Comtoyou Racing.(Belga)